Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanţi ai minorităţii maghiare din Ucraina, înaintea alegerilor din Ungaria

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că s-a întâlnit cu membri ai minorităţii maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia, o acţiune simbolică înaintea alegerilor legislative care au loc duminică în Ungaria şi de la care el speră să aducă înlăturarea de la putere a premierului ungar Viktor Orban.

„Aici, în Transcarpatia, a avut loc o întâlnire cu comunitatea noastră ucraineano-ungară. Este important ca toate comunităţile din Ucraina să primească atenţie şi respect", a scris Zelenski pe Telegram, potrivit AFP, citată de Agerpres.

El a mulţumit în mod special minorităţii maghiare pentru „ajutorul său în apărarea" Ucrainei în războiul cu Rusia. Zelenski a salutat de asemenea „faptul că toate comunităţile noastre - şi în special comunitatea maghiară - oferă sprijin persoanelor strămutate şi companiilor relocate" în urma războiului.

Relaţiile dintre Budapesta şi Kiev sunt marcate de numeroase tensiuni, care privesc refuzul lui Orban de a susţine Ucraina în acest război şi în procesul de aderare la UE, aprovizionarea cu petrol rusesc, precum şi drepturile minorităţii maghiare din Transcarpatia.

Potrivit Budapestei, etnici maghiari mobilizaţi în Ucraina au murit pe front, iar Rusia a predat direct Ungariei militari ucraineni proveniţi din rândul minorităţii maghiare şi care au fost luaţi prizonieri.

În urmă cu o lună, Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de premierul ungar ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, prin care este transportat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.

A doua zi după această declaraţie autorităţile maghiare au oprit două vehicule blindate de transport de valori în care au găsit bani cash însumând 40 de milioane de dolari şi 35 de milioane de euro, plus 9 kilograme de aur. Şapte ucraineni care însoţeau transportul şi despre care Kievul a susţinut că sunt angajaţi bancari, unul dintre ei fiind un fost general în serviciile de informaţii, au fost reţinuţi şi eliberaţi ulterior, dar valorile confiscate nu au fost predate Ucrainei.

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a sugerat că aceste valori ar putea avea legătură cu „mafia de război ucraineană" sau să fi fost destinate „cuiva în Ungaria", această a doua ipoteză fiind o aluzie la opoziţia ungară, având în vedere alegerile legislative care au loc pe 12 aprilie.

Aflat de 16 ani la putere, Orban se confruntă în aceste alegeri cu Peter Magyar, un fost aliat care i-a devenit opozant în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului 2024 din Fidesz după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o susţinătoare a premierului.

Peter Magyar a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi.

Sondaje publicate în ultimele zile susţin că partidul Fidesz al lui Orban va pierde drastic scrutinul şi că partidul Tisza al lui Magyar va prelua puterea cu o majoritate confortabilă.

