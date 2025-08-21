Zelenski vede posibilă o întâlnire cu Putin după ajungerea la un acord privind garanțiile de securitate. Unde ar putea fi organizată

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că o întâlnire cu Vladimir Putin va fi posibilă după ajungerea la un acord privind garanțiile de securitate „Dorim să înțelegem structura garanțiilor de securitate în termen de șapte până la zece zile și, pe această bază, să organizăm o reuniune trilaterală” cu Statele Unite și Rusia, a declarat miercuri seara președintele ucrainean, în cadrul unei întâlniri cu presa. Potrivit acestuia, întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, scrie Le Monde.

„Considerăm că este corect ca întâlnirea să aibă loc într-o țară neutră din Europa”, a adăugat el. Organizarea acestui summit la Budapesta „nu este ușoară”, din cauza apropierii dintre Ungaria și Rusia, a subliniat șeful statului ucrainean, care a exclus alegerea Moscovei.

Zelenski a mai declarat că i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să-l convingă pe premierul ungar, Viktor Orban, să înceteze să se opună deschiderii negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Președintele ucrainean a considerat, de asemenea, că Beijingul nu poate fi un garant al securității Ucrainei. „În primul rând, China nu ne-a ajutat să punem capăt acestui război încă de la început. În al doilea rând, China a ajutat Rusia prin deschiderea pieței dronelor”, a subliniat el.

Rusia concentrează trupe pe frontul sudic, potrivit președintelui ucrainean

Armata rusă concentrează trupe în partea ocupată a regiunii Zaporoje, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive, a anunțat președintele ucrainean.

„Regruparea trupelor inamice este în curs”, a declarat el, adăugând că întăririle provin din regiunea rusă Kursk. „Am anunțat că sectorul Pokrovsk și cel din Zaporoje vor fi întărite”, a adăugat șeful statului.

Zelenski a mai anunţat că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acţiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo.

Producţia în masă a acestui nou tip de rachetă poate fi lansată la începutul anului viitor.

”Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a anunţat el. „Până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, producția în serie ar trebui să înceapă”, a continuat el.

O fotografie a rachetei de croazieră a fost publicată săptămâna trecută. Potrivit site-ului ucrainean Defence Express, este foarte probabil să fie o copie completă a rachetei de croazieră FP-5 prezentată de grupul Milanion la salonul IDEX 2025 din Emiratele Arabe Unite, la începutul lunii februarie 2025. Cu o ogivă de o tonă, este de două ori mai distructivă decât rachetele americane Tomahawk, a căror rază de acțiune este, de asemenea, cu jumătate mai mică, subliniază site-ul.

Editor : Marina Constantinoiu