Live TV

Exclusiv Fiica doctoriței din Oradea care și-a donat organele după moarte: „M-a pregătit pentru asta de când eram mică”

Carla Tănasie Data publicării:
Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
Din articol
O decizie care „schimbă lumea în bine”

O lecție de viață impresionantă vine de la Oradea, unde un medic continuă să salveze vieți chiar și după moarte. O doctoriță urolog și-a pregătit familia pentru momentul în care nu va mai fi, iar decizia ei a dat șansa la o nouă viață altor 5 pacienți. Daniela Jovrea spunea că dorința ei, dacă viața i se va curma brusc, este să-i fie prelevate organele. Fiica ei, studentă la Medicină, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 cum a fost luată această decizie. 

 

Pentru unii misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea care a decis din timp, să salveze vieți chiar și după moarte prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichii și corneea.

„Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum, plecând și va salva în continuare. Mama mea pe mine m-a pregătit de când a fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă prin accidentul eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe”, a mărturisit Brigitta, fiica doctoriței.

Cei 2 pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. O pacientă făcea dializă de 3 ani.

„A fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici vreau să prind o namânare pentru doamna doctor. Sunt foarte fericită, sunt foarte bucurosă că mă întorc la famila mea”, a declarat ea.

Un alt pacient așteapta un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.

„Ne-a chemat doamna doctor în cabinet pe toți și a zis: dumneata ești cel mai compatibil dintre toți. Vă dați seama ce bucurie. Numai soluția asta mai era”, a spus el. 

Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacienta spitalului de 30 de ani, de când era copil.

„Altă șansă nu avea și a fost de fapt ultima șansă. Această bolnavă era era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală”, a spus prof. dr. Vlad Brașoveanu.

Alți 2 pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.

O decizie care „schimbă lumea în bine”

„Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră, după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este bine venită”, spune dr. Guenadiy Vatachki, președintele Agenției Naționale de Transplant (ANT).

„E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschid așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră”, mai spune fiica doctoriței.

Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.

În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
2
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Petrolier
4
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a făcut după ce a devenit campion al Italiei cu Inter
Digi Sport
Cristi Chivu a dat declarația serii: ”Îmi pare rău s-o spun”. Ce a făcut după ce a devenit campion al Italiei cu Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
manifestatie pro-bolojan bucuresti INSTANT_EVENIMENT_PRO-BOLOJAN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului, după manifestațiile pro-Bolojan din țară: „Înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României”
Birmingham Hospital Conducts Kidney Transplant
Trei transplanturi de organe au fost făcute de 1 mai. „O nouă şansă la viaţă”
Casino interior, gaming slot machines
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
incendiu colaj
Incendiu puternic într-un bloc din Oradea. Nouă persoane evacuate, trei la spital
sala de nunta
Românii nu mai merg la nunți. Cu cât a scăzut numărul invitaților care confirmă participarea: „Mulți ne anunță că trimit bani în plic”
Recomandările redacţiei
US unveils force behind Iranian ports blockade
Donald Trump anunță „Proiectul Libertate”. SUA vor „ghida”, de...
Cristi Chivu
Inter a câștigat titlul în serie A. Cristi Chivu devine primul...
Volodimir Zelenski și Mohammed bin Salman în Arabia Saudită
Războiul din Iran îi oferă avantaje neașteptate Ucrainei în lupta...
radu miruta
Radu Miruță le răspunde politicienilor care au criticat contractele...
Ultimele știri
Iranul va considera orice „interferenţă americană” în Ormuz drept o încălcare a armistiţiului, avertizează un oficial de la Teheran
Nicușor Dan participă, astăzi, la Reuniunea Comunității Politicii Europene de la Erevan
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Cum a ajuns, de fapt, Hagi la Steaua. Contractul pe care l-a semnat pe când era la Sportul. Document oficial
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Cel mai scump plagiat din Guvern. Cum a plătit Ministerul Energiei 900.000 lei pe un manual vechi de 6 ani...
Adevărul
Petreceri de 1 Mai pe litoral cu sticle de vin de 6.000 de lei și ciorbă de reveneală: „Banii sunt ultima mea...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Alexandru Țiriac a răbufnit la adresa ucrainencei Marta Kostyuk: ”Ce declarație idioată”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
„Georgescu de Birmingham”. Povestea românului favorit la alegerile locale din al doilea mare oraş din Marea...
Newsweek
Scenariu de coșmar: 2.000.000 noi pensionari vor apărea. Pensiile scad cu 50%. Ce măsuri extreme trebuie luate
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte