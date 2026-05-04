O lecție de viață impresionantă vine de la Oradea, unde un medic continuă să salveze vieți chiar și după moarte. O doctoriță urolog și-a pregătit familia pentru momentul în care nu va mai fi, iar decizia ei a dat șansa la o nouă viață altor 5 pacienți. Daniela Jovrea spunea că dorința ei, dacă viața i se va curma brusc, este să-i fie prelevate organele. Fiica ei, studentă la Medicină, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 cum a fost luată această decizie.

Pentru unii misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea care a decis din timp, să salveze vieți chiar și după moarte prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichii și corneea.

„Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum, plecând și va salva în continuare. Mama mea pe mine m-a pregătit de când a fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă prin accidentul eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe”, a mărturisit Brigitta, fiica doctoriței.

Cei 2 pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. O pacientă făcea dializă de 3 ani.

„A fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici vreau să prind o namânare pentru doamna doctor. Sunt foarte fericită, sunt foarte bucurosă că mă întorc la famila mea”, a declarat ea.

Un alt pacient așteapta un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.

„Ne-a chemat doamna doctor în cabinet pe toți și a zis: dumneata ești cel mai compatibil dintre toți. Vă dați seama ce bucurie. Numai soluția asta mai era”, a spus el.

Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacienta spitalului de 30 de ani, de când era copil.

„Altă șansă nu avea și a fost de fapt ultima șansă. Această bolnavă era era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală”, a spus prof. dr. Vlad Brașoveanu.

Alți 2 pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.

O decizie care „schimbă lumea în bine”

„Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră, după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este bine venită”, spune dr. Guenadiy Vatachki, președintele Agenției Naționale de Transplant (ANT).

„E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschid așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră”, mai spune fiica doctoriței.

Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.

În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.

Editor : C.L.B.