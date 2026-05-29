Live TV

Duminică începe Festivalul Copiilor Oradea

Data actualizării: Data publicării:
New Project (26) Articol susținut de Visit Oradea

Duminică începe Festivalul Copiilor Oradea! Evenimentul se desfășoară anul acesta pe parcursul a două zile dedicate celor mici. Duminică, 31 mai, activitățile vor avea loc în Cetatea Oradea, iar luni, 1 iunie, festivalul continuă în Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor și Parcul Barcăului, între orele 10:00 și 21:00.

Fiecare locație va găzdui activități interactive, ateliere creative, spectacole, momente muzicale, jocuri în aer liber și întâlniri cu personaje îndrăgite, mascote și artiști.

Copiii și părinții sunt invitați să petreacă două zile pline de culoare, energie și surprize pregătite pentru întreaga familie.

PROGRAM ACTIVITĂȚI:

31 mai - Cetatea Oradea

10:00-14:00 - Atelier creativ - „Oradea: Tradiția Art Nouveau și istorie locală” - Mirela Tanc (corp F, Bastionul Bethlen)
10:00-21:00 - DIGI Play Area
10:00-21:00 - Fun Zone by Viva & Naty
10:00-21:00 - Jocuri interactive outdoor - Jenga, 4 in a row, aruncat la țintă
10:00-21:00 - Activități interactive - Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”
11:00-12:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt (Bastionul Bethlen)
11:00-13:00 - Atelielier Drone Kids - SalvaDrone
11:00-13:00 - Împărțit baloane - Frutti Fresh Corner
11:00-16:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
11:00-16:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor
12:00-13:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
12:00-19:00 - Creative Panda by Fiat - Atelier de pictură pe mașină pentru copii
13:00-13:30 - Batem plictiseala - Piñata cu Viva și Naty
13:00-18:00 - Activități pentru copii - Frutti Fresh Corner
14:00-16:00 - Intră în povești - Experiențe VR pentru copii - Universitatea din Oradea - studenții Living Lab VR@UO (Corpul C, Parter)
14:00-18:00 - Prietenii albinelor - Asociația APIBIOPRODUCT Oradea (corp F)
15:00-16:00 - Parada mascotelor
15:30-16:30 - Copiii Aleargă cu Oradea Running Culture - Piața Unirii - Cetatea Oradea
17:00-19:00 - Atelier - Cum să îngrijești pielea copiilor - Synergy Therm (corp F)
18:00-19:00 - Parada mascotelor
18:00-19:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner

31 mai- Atelier pagode

10:00-15:00 - Ateliere de modelare și pictură pe lut - Artopia
10:00-16:00 - Atelier pictură pe pânză - Living Art Studio
10:00-21:00 - Atelier face painting
11:00-17:00 - Atelier - Copilărie printre ierburi
15:00-21:00 - Atelier de vitralii - Artopia
16:00-21:00 - Atelier Wind Art & Baghete magice - Living Art Studio

31 mai - Aleea meșteșugarilor (corp K)

10:00-20:00 - Atelier tâmplărie - Aleea Meșteșugarilor
10:00-20:00 - Atelier colorat Art Nouveau - Liberté

31 mai - Scenă Cetatea Oradea

10:30-11:30 - Liliput - Poveste pentru azi - piesă de teatru interactivă
12:00-13:00 - Profu’ Zăpăcit - Teatru pentru copii
14:00-14:30 - Concert pentru copii - Asociația culturală Teatrul de copii
14:30-15:00 - Art Move - coregraf Camelia Jolta
15:00-16:00 - Gojdiștii au talent - concert
16:00-17:30 - concert Enjoy Music
18:00-19:00 - ȘșșȘșT! - Teatru pentru copii - Asociația culturală Teatrul de Copii
19:00-21:00 - Familia Melimi

31 mai - Curtea exterioară a Cetății Oradea

14:00-17:00 - DJ Rogvaiv
17:00-21:00 - DJ Dubase

31 mai - Piațeta Independenței

15:00-22:00 - Festivalul luminii - Organizația Națională ”Cercetașii României”

1 iunie - Cetatea Oradea

10:00-11:00 - Demonstrații Taekwon-do - Club Sportiv Wolf Oradea (Bastionul Bethlen)
10:00-14:00 - „Misiunea Exploratorii Oradiei” - Treasure Hunt Educațional - Mirela Tanc (corp F)
10:00-21:00 - DIGI Play Area
10:00-21:00 - Fun Zone by Viva & Naty
10:00-21:00 - Jocuri interactive outdoor - Jenga, 4 in a row, aruncat la țintă
10:00-21:00 - Activități interactive - Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”
11:00-12:00 - Parada mascotelor
11:00-12:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt (Bastionul Bethlen)
11:00-13:00 - Împărțit baloane - Frutti Fresh Corner
11:00-16:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
11:00-16:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor
12:00-13:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
12:00-16:00 - Intră în povești - Experiențe VR pentru copii - Universitatea din Oradea - studenții Living Lab VR@UO (Corpul C, Parter)
12:00-19:00 - Creative Panda by Fiat - Atelier de pictură pe mașină pentru copii
12:30-16:30 - Atelier muzică coordonat de prof. Paul Sala
13:00-13:30 - Batem plictiseala - Piñata cu Viva și Naty
13:00-18:00 - Activități pentru copii - Frutti Fresh Corner
15:00-16:00 - Parada mascotelor
15:00-17:00 - Laboratorul climatic - Edu Biz (corp F)
17:00-19:00 - Atelier - Cum să îngrijești pielea copiilor - Synergy Therm (corp F)
18:00-19:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
19:00-20:00 - Parada mascotelor

1 iunie - Atelier pagode

10:00-15:00 - Atelier de pictură din lână - Artopia
10:00-16:00 - Atelier pictură pe pânză - Living Art Studio
10:00-21:00 - Atelier face painting
14:00-20:00 - Atelier de pictură cu șabloane decorative și modelaj în lut natural - Ioana Klein
15:00-21:00 - Atelier de vitralii - Artopia
16:00-21:00 - Atelier Wind Art & Baghete magice - Living Art Studio

1 iunie - Aleea meșteșugarilor (corp K)

10:00-20:00 - Atelier tâmplărie - Aleea Meșteșugarilor
10:00-20:00 - Atelier colorat Art Nouveau - Liberté
12:00-18:00 - Ateliere creative cu ONG HUB

1 iunie - Scenă Cetatea Oradea

10:00-11:00 - Concert Enjoy Music
11:00-11:30 - Concert Art Group
11:30-12:30 - Concert de muzică instrumentală - Atelierul de muzică Oradea
13:00-14:00 - Pe aripile aerului - Teatru pentru copii - Asociația culturală Teatrul de copii
14:00-15:00 - Concert Vivere a colori! - prof. coord. Valeria Dinu Miscutia
15:00-16:00 - Spectacol de magie - Eduard și Bianca
16:00-17:30 - Cercurile Palatului Copiilor Oradea și Cluburile Copiilor din Bihor
18:00-19:00 - Concert Ella Bella
19:30-20:30 - Acoustic Boyz

1 iunie - Curtea exterioară a Cetății Oradea

14:00-17:00 - DJ Rogvaiv
17:00-21:00 - DJ Dubase

1 iunie - Piațeta Independenței

12:00 Cursa rățuștelor - Podul Intelectualilor - Piațeta Independenței

1 iunie - Orășelul Copiilor

10:00-15:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
10:00-15:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor
10:00-15:00 - Modus vivendi - Ateliere de robotică
10:00-21:00 - Atelier Ipsos
10:00-21:00 - Picturi pe față
10:00-21:00 - Atelier creativ „Creează-ți propria mascotă squishy”
11:00-20:00 - Desene pe asfalt - Pictat pe asfalt - Roxana Netea
11:00-20:00 - Atelier origami - Petalele Păcii
12:00-15:00 - Întâlnire cu mascota CSM
13:00-14:00 - Parada mascotelor
13:00-15:00 - Club Sportiv Crișul Oradea coordonat de dl. Romeo Tulkos - Baschet, Box, Judo, Karate, Kampo, Taekwondo WT (Teren baschet)
17:00-18:00 - Parada mascotelor
18:00-19:00 - Meet Your Idols - CSM Oradea meeting the fans - CSM Oradea
18:00-20:00 - Întâlnire cu mascota CSM

1 iunie - scenă Orășelul Copiilor

12:00-13:00 - Concert Vivere a colori! - prof. coord. Valeria Dinu Miscutia
14:00-15:00 - Concert Enjoy Music
16:30-17:30 - Profu’ Zăpăcit
17:40-18:30 - Concert muzică rock - Atelierul de muzică Oradea
18:30-19:30 - Spectacol Magie - Eduard și Bianca
20:00-21:00 - Ella Bella

1 iunie - Parcul Barcăului

10:00-14:00 - Atelier modelaj cu lut - Living Art Studio
10:00-20:00 - Picturi pe față - Fun Party
10:00-20:00 - Jocuri outdoor interactive - 4 in a row, Jenga, aruncat șa țintă, joc de întrecere, art and craft - Fun Party
10:00-20:00 - Distracție cu mingi gonflabile - Fun Party
11:00-13:00 - Atelier Drone Kids - SalvaDrone
12:00-13:00 - Demonstrații Taekwon-do - Club Sportiv Wolf Oradea
13:00-14:00 - Spectacol Magie - Eduard și Bianca
14:00-17:00 - Atelier Wind Art - Baghete magice - Living Art Studio
14:00-18:00 - Scout fun corner - Organizația Națională ”Cercetașii României”
15:30-19:00 - Ziua Copiilor în Compania Blănoșilor - demonstrații de dresaj canin
17:00-17:15 - Dansul copiilor - coordonat de prof. Kinga Bakos
17:00-20:00 - Lână împâslită - Living Art Studio
18:00-19:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt

Ne găsiți online: https://festivalulcopiilororadea.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/festivalulcopiilororadea/
E-mail: office@visitoradea.com


______________________________
Festivalul Copiilor Oradea este organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) cu sprijinul Primăriei municipiului Oradea.
Partener principal: Digi
Parteneri: Frutti Fresh, Viva și Naty, Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”
Partener mobilitate: Autosiena

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Nicușor Dan a...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
5
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați...
Decizie de urgență luată de președintele Nicușor Dan, după ce o dronă rusească a explodat la Galați
Digi Sport
Decizie de urgență luată de președintele Nicușor Dan, după ce o dronă rusească a explodat la Galați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Minivacanța de Rusalii 2026. Foto Getty Images
Minivacanța de Rusalii 2026: Cum eviți capcanele rezervărilor online și în ce situații poți primi compensații de până la 600 de euro
sesizari online politie
Mii de sesizări transmise online pe e-SAR, pentru abateri în trafic. Motivul pentru care jumătate din ele nu pot fi sancționate
trotineta electrica
„Copiii pot să deblocheze”. Eliminarea restricției de viteză la trotinetele electrice, la modă printre adolescenți. Ce spun polițiștii
masina lovita de tren
Un bărbat şi o femeie au murit, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren într-un cartier din Oradea
Zile libere iunie 2026. Foto Getty Images
Următoarea minivacanță din 2026: Românii vor avea trei zile libere consecutive la începutul verii
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea...
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicuşor Dan acuză „iresponsabilitatea unor lideri politici care...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
Ultimele știri
Val de fake news pe rețelele sociale. Tristan Tate: „Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană”
Patru poliţişti din București, în arest după ce ar fi primit mită pentru a accepta declaraţiile false ale unei femei despre un accident
Pacient mort după o transfuzie cu sânge incompatibil. Asistent ATI trimis în judecată pentru ucidere din culpă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Disperat” să plece de la FCSB, Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”