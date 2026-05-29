Duminică începe Festivalul Copiilor Oradea! Evenimentul se desfășoară anul acesta pe parcursul a două zile dedicate celor mici. Duminică, 31 mai, activitățile vor avea loc în Cetatea Oradea, iar luni, 1 iunie, festivalul continuă în Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor și Parcul Barcăului, între orele 10:00 și 21:00.
Fiecare locație va găzdui activități interactive, ateliere creative, spectacole, momente muzicale, jocuri în aer liber și întâlniri cu personaje îndrăgite, mascote și artiști.
Copiii și părinții sunt invitați să petreacă două zile pline de culoare, energie și surprize pregătite pentru întreaga familie.
PROGRAM ACTIVITĂȚI:
31 mai - Cetatea Oradea
10:00-14:00 - Atelier creativ - „Oradea: Tradiția Art Nouveau și istorie locală” - Mirela Tanc (corp F, Bastionul Bethlen)
10:00-21:00 - DIGI Play Area
10:00-21:00 - Fun Zone by Viva & Naty
10:00-21:00 - Jocuri interactive outdoor - Jenga, 4 in a row, aruncat la țintă
10:00-21:00 - Activități interactive - Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”
11:00-12:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt (Bastionul Bethlen)
11:00-13:00 - Atelielier Drone Kids - SalvaDrone
11:00-13:00 - Împărțit baloane - Frutti Fresh Corner
11:00-16:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
11:00-16:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor
12:00-13:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
12:00-19:00 - Creative Panda by Fiat - Atelier de pictură pe mașină pentru copii
13:00-13:30 - Batem plictiseala - Piñata cu Viva și Naty
13:00-18:00 - Activități pentru copii - Frutti Fresh Corner
14:00-16:00 - Intră în povești - Experiențe VR pentru copii - Universitatea din Oradea - studenții Living Lab VR@UO (Corpul C, Parter)
14:00-18:00 - Prietenii albinelor - Asociația APIBIOPRODUCT Oradea (corp F)
15:00-16:00 - Parada mascotelor
15:30-16:30 - Copiii Aleargă cu Oradea Running Culture - Piața Unirii - Cetatea Oradea
17:00-19:00 - Atelier - Cum să îngrijești pielea copiilor - Synergy Therm (corp F)
18:00-19:00 - Parada mascotelor
18:00-19:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
31 mai- Atelier pagode
10:00-15:00 - Ateliere de modelare și pictură pe lut - Artopia
10:00-16:00 - Atelier pictură pe pânză - Living Art Studio
10:00-21:00 - Atelier face painting
11:00-17:00 - Atelier - Copilărie printre ierburi
15:00-21:00 - Atelier de vitralii - Artopia
16:00-21:00 - Atelier Wind Art & Baghete magice - Living Art Studio
31 mai - Aleea meșteșugarilor (corp K)
10:00-20:00 - Atelier tâmplărie - Aleea Meșteșugarilor
10:00-20:00 - Atelier colorat Art Nouveau - Liberté
31 mai - Scenă Cetatea Oradea
10:30-11:30 - Liliput - Poveste pentru azi - piesă de teatru interactivă
12:00-13:00 - Profu’ Zăpăcit - Teatru pentru copii
14:00-14:30 - Concert pentru copii - Asociația culturală Teatrul de copii
14:30-15:00 - Art Move - coregraf Camelia Jolta
15:00-16:00 - Gojdiștii au talent - concert
16:00-17:30 - concert Enjoy Music
18:00-19:00 - ȘșșȘșT! - Teatru pentru copii - Asociația culturală Teatrul de Copii
19:00-21:00 - Familia Melimi
31 mai - Curtea exterioară a Cetății Oradea
14:00-17:00 - DJ Rogvaiv
17:00-21:00 - DJ Dubase
31 mai - Piațeta Independenței
15:00-22:00 - Festivalul luminii - Organizația Națională ”Cercetașii României”
1 iunie - Cetatea Oradea
10:00-11:00 - Demonstrații Taekwon-do - Club Sportiv Wolf Oradea (Bastionul Bethlen)
10:00-14:00 - „Misiunea Exploratorii Oradiei” - Treasure Hunt Educațional - Mirela Tanc (corp F)
10:00-21:00 - DIGI Play Area
10:00-21:00 - Fun Zone by Viva & Naty
10:00-21:00 - Jocuri interactive outdoor - Jenga, 4 in a row, aruncat la țintă
10:00-21:00 - Activități interactive - Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”
11:00-12:00 - Parada mascotelor
11:00-12:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt (Bastionul Bethlen)
11:00-13:00 - Împărțit baloane - Frutti Fresh Corner
11:00-16:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
11:00-16:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor
12:00-13:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
12:00-16:00 - Intră în povești - Experiențe VR pentru copii - Universitatea din Oradea - studenții Living Lab VR@UO (Corpul C, Parter)
12:00-19:00 - Creative Panda by Fiat - Atelier de pictură pe mașină pentru copii
12:30-16:30 - Atelier muzică coordonat de prof. Paul Sala
13:00-13:30 - Batem plictiseala - Piñata cu Viva și Naty
13:00-18:00 - Activități pentru copii - Frutti Fresh Corner
15:00-16:00 - Parada mascotelor
15:00-17:00 - Laboratorul climatic - Edu Biz (corp F)
17:00-19:00 - Atelier - Cum să îngrijești pielea copiilor - Synergy Therm (corp F)
18:00-19:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner
19:00-20:00 - Parada mascotelor
1 iunie - Atelier pagode
10:00-15:00 - Atelier de pictură din lână - Artopia
10:00-16:00 - Atelier pictură pe pânză - Living Art Studio
10:00-21:00 - Atelier face painting
14:00-20:00 - Atelier de pictură cu șabloane decorative și modelaj în lut natural - Ioana Klein
15:00-21:00 - Atelier de vitralii - Artopia
16:00-21:00 - Atelier Wind Art & Baghete magice - Living Art Studio
1 iunie - Aleea meșteșugarilor (corp K)
10:00-20:00 - Atelier tâmplărie - Aleea Meșteșugarilor
10:00-20:00 - Atelier colorat Art Nouveau - Liberté
12:00-18:00 - Ateliere creative cu ONG HUB
1 iunie - Scenă Cetatea Oradea
10:00-11:00 - Concert Enjoy Music
11:00-11:30 - Concert Art Group
11:30-12:30 - Concert de muzică instrumentală - Atelierul de muzică Oradea
13:00-14:00 - Pe aripile aerului - Teatru pentru copii - Asociația culturală Teatrul de copii
14:00-15:00 - Concert Vivere a colori! - prof. coord. Valeria Dinu Miscutia
15:00-16:00 - Spectacol de magie - Eduard și Bianca
16:00-17:30 - Cercurile Palatului Copiilor Oradea și Cluburile Copiilor din Bihor
18:00-19:00 - Concert Ella Bella
19:30-20:30 - Acoustic Boyz
1 iunie - Curtea exterioară a Cetății Oradea
14:00-17:00 - DJ Rogvaiv
17:00-21:00 - DJ Dubase
1 iunie - Piațeta Independenței
12:00 Cursa rățuștelor - Podul Intelectualilor - Piațeta Independenței
1 iunie - Orășelul Copiilor
10:00-15:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
10:00-15:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor
10:00-15:00 - Modus vivendi - Ateliere de robotică
10:00-21:00 - Atelier Ipsos
10:00-21:00 - Picturi pe față
10:00-21:00 - Atelier creativ „Creează-ți propria mascotă squishy”
11:00-20:00 - Desene pe asfalt - Pictat pe asfalt - Roxana Netea
11:00-20:00 - Atelier origami - Petalele Păcii
12:00-15:00 - Întâlnire cu mascota CSM
13:00-14:00 - Parada mascotelor
13:00-15:00 - Club Sportiv Crișul Oradea coordonat de dl. Romeo Tulkos - Baschet, Box, Judo, Karate, Kampo, Taekwondo WT (Teren baschet)
17:00-18:00 - Parada mascotelor
18:00-19:00 - Meet Your Idols - CSM Oradea meeting the fans - CSM Oradea
18:00-20:00 - Întâlnire cu mascota CSM
1 iunie - scenă Orășelul Copiilor
12:00-13:00 - Concert Vivere a colori! - prof. coord. Valeria Dinu Miscutia
14:00-15:00 - Concert Enjoy Music
16:30-17:30 - Profu’ Zăpăcit
17:40-18:30 - Concert muzică rock - Atelierul de muzică Oradea
18:30-19:30 - Spectacol Magie - Eduard și Bianca
20:00-21:00 - Ella Bella
1 iunie - Parcul Barcăului
10:00-14:00 - Atelier modelaj cu lut - Living Art Studio
10:00-20:00 - Picturi pe față - Fun Party
10:00-20:00 - Jocuri outdoor interactive - 4 in a row, Jenga, aruncat șa țintă, joc de întrecere, art and craft - Fun Party
10:00-20:00 - Distracție cu mingi gonflabile - Fun Party
11:00-13:00 - Atelier Drone Kids - SalvaDrone
12:00-13:00 - Demonstrații Taekwon-do - Club Sportiv Wolf Oradea
13:00-14:00 - Spectacol Magie - Eduard și Bianca
14:00-17:00 - Atelier Wind Art - Baghete magice - Living Art Studio
14:00-18:00 - Scout fun corner - Organizația Națională ”Cercetașii României”
15:30-19:00 - Ziua Copiilor în Compania Blănoșilor - demonstrații de dresaj canin
17:00-17:15 - Dansul copiilor - coordonat de prof. Kinga Bakos
17:00-20:00 - Lână împâslită - Living Art Studio
18:00-19:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt
Ne găsiți online: https://festivalulcopiilororadea.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/festivalulcopiilororadea/
E-mail: office@visitoradea.com
Festivalul Copiilor Oradea este organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) cu sprijinul Primăriei municipiului Oradea.
Partener principal: Digi
Parteneri: Frutti Fresh, Viva și Naty, Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”
Partener mobilitate: Autosiena
