Duminică începe Festivalul Copiilor Oradea! Evenimentul se desfășoară anul acesta pe parcursul a două zile dedicate celor mici. Duminică, 31 mai, activitățile vor avea loc în Cetatea Oradea, iar luni, 1 iunie, festivalul continuă în Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor și Parcul Barcăului, între orele 10:00 și 21:00.

Fiecare locație va găzdui activități interactive, ateliere creative, spectacole, momente muzicale, jocuri în aer liber și întâlniri cu personaje îndrăgite, mascote și artiști.

Copiii și părinții sunt invitați să petreacă două zile pline de culoare, energie și surprize pregătite pentru întreaga familie.

PROGRAM ACTIVITĂȚI:

31 mai - Cetatea Oradea

10:00-14:00 - Atelier creativ - „Oradea: Tradiția Art Nouveau și istorie locală” - Mirela Tanc (corp F, Bastionul Bethlen)

10:00-21:00 - DIGI Play Area

10:00-21:00 - Fun Zone by Viva & Naty

10:00-21:00 - Jocuri interactive outdoor - Jenga, 4 in a row, aruncat la țintă

10:00-21:00 - Activități interactive - Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”

11:00-12:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt (Bastionul Bethlen)

11:00-13:00 - Atelielier Drone Kids - SalvaDrone

11:00-13:00 - Împărțit baloane - Frutti Fresh Corner

11:00-16:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

11:00-16:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor

12:00-13:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner

12:00-19:00 - Creative Panda by Fiat - Atelier de pictură pe mașină pentru copii

13:00-13:30 - Batem plictiseala - Piñata cu Viva și Naty

13:00-18:00 - Activități pentru copii - Frutti Fresh Corner

14:00-16:00 - Intră în povești - Experiențe VR pentru copii - Universitatea din Oradea - studenții Living Lab VR@UO (Corpul C, Parter)

14:00-18:00 - Prietenii albinelor - Asociația APIBIOPRODUCT Oradea (corp F)

15:00-16:00 - Parada mascotelor

15:30-16:30 - Copiii Aleargă cu Oradea Running Culture - Piața Unirii - Cetatea Oradea

17:00-19:00 - Atelier - Cum să îngrijești pielea copiilor - Synergy Therm (corp F)

18:00-19:00 - Parada mascotelor

18:00-19:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner

31 mai- Atelier pagode

10:00-15:00 - Ateliere de modelare și pictură pe lut - Artopia

10:00-16:00 - Atelier pictură pe pânză - Living Art Studio

10:00-21:00 - Atelier face painting

11:00-17:00 - Atelier - Copilărie printre ierburi

15:00-21:00 - Atelier de vitralii - Artopia

16:00-21:00 - Atelier Wind Art & Baghete magice - Living Art Studio

31 mai - Aleea meșteșugarilor (corp K)

10:00-20:00 - Atelier tâmplărie - Aleea Meșteșugarilor

10:00-20:00 - Atelier colorat Art Nouveau - Liberté

31 mai - Scenă Cetatea Oradea

10:30-11:30 - Liliput - Poveste pentru azi - piesă de teatru interactivă

12:00-13:00 - Profu’ Zăpăcit - Teatru pentru copii

14:00-14:30 - Concert pentru copii - Asociația culturală Teatrul de copii

14:30-15:00 - Art Move - coregraf Camelia Jolta

15:00-16:00 - Gojdiștii au talent - concert

16:00-17:30 - concert Enjoy Music

18:00-19:00 - ȘșșȘșT! - Teatru pentru copii - Asociația culturală Teatrul de Copii

19:00-21:00 - Familia Melimi

31 mai - Curtea exterioară a Cetății Oradea

14:00-17:00 - DJ Rogvaiv

17:00-21:00 - DJ Dubase

31 mai - Piațeta Independenței

15:00-22:00 - Festivalul luminii - Organizația Națională ”Cercetașii României”

1 iunie - Cetatea Oradea

10:00-11:00 - Demonstrații Taekwon-do - Club Sportiv Wolf Oradea (Bastionul Bethlen)

10:00-14:00 - „Misiunea Exploratorii Oradiei” - Treasure Hunt Educațional - Mirela Tanc (corp F)

10:00-21:00 - DIGI Play Area

10:00-21:00 - Fun Zone by Viva & Naty

10:00-21:00 - Jocuri interactive outdoor - Jenga, 4 in a row, aruncat la țintă

10:00-21:00 - Activități interactive - Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”

11:00-12:00 - Parada mascotelor

11:00-12:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt (Bastionul Bethlen)

11:00-13:00 - Împărțit baloane - Frutti Fresh Corner

11:00-16:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

11:00-16:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor

12:00-13:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner

12:00-16:00 - Intră în povești - Experiențe VR pentru copii - Universitatea din Oradea - studenții Living Lab VR@UO (Corpul C, Parter)

12:00-19:00 - Creative Panda by Fiat - Atelier de pictură pe mașină pentru copii

12:30-16:30 - Atelier muzică coordonat de prof. Paul Sala

13:00-13:30 - Batem plictiseala - Piñata cu Viva și Naty

13:00-18:00 - Activități pentru copii - Frutti Fresh Corner

15:00-16:00 - Parada mascotelor

15:00-17:00 - Laboratorul climatic - Edu Biz (corp F)

17:00-19:00 - Atelier - Cum să îngrijești pielea copiilor - Synergy Therm (corp F)

18:00-19:00 - Roata cadourilor - Frutti Fresh Corner

19:00-20:00 - Parada mascotelor

1 iunie - Atelier pagode

10:00-15:00 - Atelier de pictură din lână - Artopia

10:00-16:00 - Atelier pictură pe pânză - Living Art Studio

10:00-21:00 - Atelier face painting

14:00-20:00 - Atelier de pictură cu șabloane decorative și modelaj în lut natural - Ioana Klein

15:00-21:00 - Atelier de vitralii - Artopia

16:00-21:00 - Atelier Wind Art & Baghete magice - Living Art Studio

1 iunie - Aleea meșteșugarilor (corp K)

10:00-20:00 - Atelier tâmplărie - Aleea Meșteșugarilor

10:00-20:00 - Atelier colorat Art Nouveau - Liberté

12:00-18:00 - Ateliere creative cu ONG HUB

1 iunie - Scenă Cetatea Oradea

10:00-11:00 - Concert Enjoy Music

11:00-11:30 - Concert Art Group

11:30-12:30 - Concert de muzică instrumentală - Atelierul de muzică Oradea

13:00-14:00 - Pe aripile aerului - Teatru pentru copii - Asociația culturală Teatrul de copii

14:00-15:00 - Concert Vivere a colori! - prof. coord. Valeria Dinu Miscutia

15:00-16:00 - Spectacol de magie - Eduard și Bianca

16:00-17:30 - Cercurile Palatului Copiilor Oradea și Cluburile Copiilor din Bihor

18:00-19:00 - Concert Ella Bella

19:30-20:30 - Acoustic Boyz

1 iunie - Curtea exterioară a Cetății Oradea

14:00-17:00 - DJ Rogvaiv

17:00-21:00 - DJ Dubase

1 iunie - Piațeta Independenței

12:00 Cursa rățuștelor - Podul Intelectualilor - Piațeta Independenței

1 iunie - Orășelul Copiilor

10:00-15:00 - Copilărie în siguranță - Joacă, Învață, Protejează-te! - Atelier realizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

10:00-15:00 - Activități educative ”Prețuiește viața” - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor

10:00-15:00 - Modus vivendi - Ateliere de robotică

10:00-21:00 - Atelier Ipsos

10:00-21:00 - Picturi pe față

10:00-21:00 - Atelier creativ „Creează-ți propria mascotă squishy”

11:00-20:00 - Desene pe asfalt - Pictat pe asfalt - Roxana Netea

11:00-20:00 - Atelier origami - Petalele Păcii

12:00-15:00 - Întâlnire cu mascota CSM

13:00-14:00 - Parada mascotelor

13:00-15:00 - Club Sportiv Crișul Oradea coordonat de dl. Romeo Tulkos - Baschet, Box, Judo, Karate, Kampo, Taekwondo WT (Teren baschet)

17:00-18:00 - Parada mascotelor

18:00-19:00 - Meet Your Idols - CSM Oradea meeting the fans - CSM Oradea

18:00-20:00 - Întâlnire cu mascota CSM

1 iunie - scenă Orășelul Copiilor

12:00-13:00 - Concert Vivere a colori! - prof. coord. Valeria Dinu Miscutia

14:00-15:00 - Concert Enjoy Music

16:30-17:30 - Profu’ Zăpăcit

17:40-18:30 - Concert muzică rock - Atelierul de muzică Oradea

18:30-19:30 - Spectacol Magie - Eduard și Bianca

20:00-21:00 - Ella Bella

1 iunie - Parcul Barcăului

10:00-14:00 - Atelier modelaj cu lut - Living Art Studio

10:00-20:00 - Picturi pe față - Fun Party

10:00-20:00 - Jocuri outdoor interactive - 4 in a row, Jenga, aruncat șa țintă, joc de întrecere, art and craft - Fun Party

10:00-20:00 - Distracție cu mingi gonflabile - Fun Party

11:00-13:00 - Atelier Drone Kids - SalvaDrone

12:00-13:00 - Demonstrații Taekwon-do - Club Sportiv Wolf Oradea

13:00-14:00 - Spectacol Magie - Eduard și Bianca

14:00-17:00 - Atelier Wind Art - Baghete magice - Living Art Studio

14:00-18:00 - Scout fun corner - Organizația Națională ”Cercetașii României”

15:30-19:00 - Ziua Copiilor în Compania Blănoșilor - demonstrații de dresaj canin

17:00-17:15 - Dansul copiilor - coordonat de prof. Kinga Bakos

17:00-20:00 - Lână împâslită - Living Art Studio

18:00-19:00 - Sesiune de yoga - Ertsey Zsolt

Ne găsiți online: https://festivalulcopiilororadea.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/festivalulcopiilororadea/

E-mail: office@visitoradea.com



Festivalul Copiilor Oradea este organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) cu sprijinul Primăriei municipiului Oradea.

Partener principal: Digi

Parteneri: Frutti Fresh, Viva și Naty, Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă”

Partener mobilitate: Autosiena

