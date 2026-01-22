GRECO cere României să rezolve cinci restanțe până la finalul anului, toate pentru prevenirea corupției parlamentarilor

Transparența procesului legislativ, restricții în cazul cadourilor primite de parlamentari sau situațiile care generează conflicte de interese în cazul aleșilor se regăsesc printre restanțele pe care România ar trebui să le rezolve până în luna noiembrie, arată Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO), potrivit ultimului document atașat Raportului de evaluare a țării noastre, publicat pe 22 ianuarie.

România a „implementat satisfăcător” sau a „tratat în mod satisfăcător” opt din treisprezece recomandări formulate de GRECO, potrivit documentului citat.

În documentul publicat de GRECO se subliniază că, deși parlamentarii au „făcut demersuri” în ultimii ani pentru „a spori transparența” și a asigura formare și consiliere specializată, aceste demersuri „nu s-au materializat încă în practică”.

„Nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește introducerea criteriilor pentru situaţiile în care se pot desfășura ședințe secrete și nici în ceea ce privește asigurarea faptului că procedura legislativă de urgență este aplicată doar ca excepție”, potrivit documentului citat.

GRECO mai subliniază că „există progrese substanțiale în ceea ce privește lobby-ul”.

„Nu s-au raportat progrese în ceea ce privește prevenirea conflictelor de interese sau stabilirea unor restricții solide privind cadourile, ospitalitatea, favorurile și alte beneficii pentru membrii Parlamentului”, arată sursa citată.

Astfel, GRECO consideră că România are următoarele restanțe:

Recomandarea privind „îmbunătățirea transparenței procesului legislativ” este „parțial implementată”;

Recomandarea referitoare la conflictele de interese ale parlamentarilor este considerată „neimplementată”;

Recomandarea referitoare la stabilirea unor restricții „cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari” este considerată „neimplementată”;

Recomandarea referitoare la introducerea unor reguli privind lobby-ul este „parțial implementată”;

Recomandarea referitoare la înființarea unui sistem de consiliere pentru parlamentari (pentru a solicita sfaturi în materie de integritate) este „neimplementată”;

Autoritățile române ar trebui să „furnizeze un raport privind acțiunile întreprinse” pentru a rezolva restanțele până pe 30 noiembrie 2026.

În același timp, GRECO subliniază că, „în ceea ce privește pe judecători și procurori, toate recomandările care îi privesc au fost considerate implementate”.

Documentul integral poate fi citit aici.

Editor : M.G.