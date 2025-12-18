„Grinch-ul decorurilor festive”, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun. Tânărul e acuzat de furt calificat şi distrugere

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Beclean, a fost reţinut de poliţişti, joi seară, fiind acuzat că, la data de 8 decembrie, a furat şi distrus mai multe decoruri de Crăciun din zona centrală a municipiului Bistriţa.

Denumit de poliţişti „Grinch-ul decorurilor festive”, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, în vederea analizării oportunităţii dispunerii unei măsuri preventive

„'Grinch-ul' decorurilor festive, prins de poliţişti înainte de Crăciun! Un tânăr de 23 de ani, din Beclean, bănuit de furt calificat şi distrugere, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa. În data de 8 decembrie, acesta ar fi sustras obiecte decorative de pe terasa unui restaurant şi ar fi distrus decorul festiv al unei societăţi comerciale din municipiu”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, pe pagina de socializare a instituţiei.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale în cadrul dosarului penal constituit, urmând documentarea întregii activităţi infracţionale, mai precizează informarea publicată de IPJ Bistriţa-Năsăud.

Editor : A.P.