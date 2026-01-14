Live TV

Video Furt într-un hipermarket din București: Un hoț a fost surprins de cameră când fură telefoane, deși în jurul lui erau și alți clienți

Data publicării:
furt
Un hoț a fost surprins de cameră când fură telefoane, deși în jurul lui erau și alți clienți

Furt într-un hipermarket din București. Un bărbat a luat cinci telefoane, fără să se ferească de camerele de supraveghere care au surprins fapta.

Pe imagini se observă cum bărbatul de 44 de ani demontează geamul unei vitrine și sustrage cele cinci telefoane mobile. Asta deși era ora prânzului și în jurul lui erau și alți clienți ai magazinului. Apoi, s-a făcut nevăzut.

Hoțul a fost prins de polițiști și a fost reținut pentru 24 de ore. Este acuzat de furt calificat.

Până acum, oamenii legii au reușit să recupereze patru din cele cinci telefoane furate.

Editor : A.P.

