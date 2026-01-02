Hidro Prahova: „Interdicţiile privind consumul apei din trei localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele persistă de luni sau ani”

Compania Hidro Prahova S.A., cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, a transmis vineri, 2 ianuarie, că problemele legate de calitatea apei din localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente, ci persistă de luni sau chiar de ani de zile.

Reacţia companiei vine după apariţia, începând cu 1 ianuarie 2026, a unor articole de presă care au sugerat existenţa unor contaminări recente ale apei.

Reprezentanţii societăţii au transmis că informaţiile apărute în spaţiul public creează impresia falsă a unor noi contaminări apărute în ianuarie 2026.

„Interdicţiile şi informările menţionate vizează trei situaţii distincte, cu date clare de emitere, nicidecum o contaminare simultană sau recentă”, se arată într-o informare transmisă către News.ro.

Compania a precizat că interdicţiile privind consumul apei sunt comunicate „în mod obligatoriu şi repetat”, conform procedurilor impuse de Direcţia de Sănătate Publică Prahova, până la confirmarea încadrării apei în limitele legale.

Potrivit reprezentanţilor societăţii, actualizarea acestor informaţii este una transparentă şi se face imediat ce apar noi rezultate ale analizelor.

În Măneşti, arsenul din apă este o problemă semnalată încă din 2022

În localitatea Măneşti, interdicţia de consum este impusă din cauza depăşirii concentraţiei de arsen, o problemă cunoscută de autorităţi încă din anul 2022.

Hidro Prahova arată că a fost realizată o instalaţie de filtrare a arsenului, însă aceasta nu funcţionează.

Lucrarea se află în garanţie, iar compania a iniţiat demersuri legale, inclusiv o plângere penală împotriva executantului. Interdicţia rămâne în vigoare până la confirmarea respectării parametrilor legali.

În Balta Doamnei, interdicţia de consum datează din iulie 2025

În comuna Balta Doamnei, interdicţia privind consumul apei a fost impusă în luna iulie 2025, după ce analizele au indicat existenţa nitriţilor peste limitele admise.

În prezent, în zonă sunt în derulare lucrări finanţate din fonduri europene, care vizează extinderea fronturilor de captare şi retehnologizarea staţiilor de tratare, inclusiv a gospodăriei de apă Balta Doamnei. Potrivit companiei, aceste lucrări ar urma să rezolve definitiv problemele de calitate a apei.

În comuna Albeşti Paleologu, monitorizarea operaţională a arătat încă din august 2025 depăşiri ale concentraţiilor de amoniu şi fier.

Hidro Prahova a precizat că aceste depăşiri sunt de natură telurică şi ţin de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane.

În acest caz, nu a fost impusă o interdicţie de consum, întrucât nu este vorba despre o poluare recentă sau accidentală.

Hidro Prahova a anunțat investiţii pentru rezolvarea problemelor

Pentru zona Albeşti Paleologu este aprobat un proiect major finanţat din fonduri europene, care prevede realizarea unui nou front de captare, a unei staţii de tratare şi a conductelor de aducţiune pentru mai multe localităţi din judeţ.

După finalizarea lucrărilor, apa distribuită va respecta cerinţele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare, mai precizează compania.

