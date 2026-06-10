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Hidrologii au emis cod galben de inundații pe râuri din 14 județe. Ce zone sunt afectate

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Pericol de inundații. Foto. Shutterstock

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o avertizare Cod galben de inundaţii, valabilă până joi la ora 12:00, pentru râuri din 14 judeţe, unde se pot produce viituri rapide, inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri.

Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează sectoare de râuri din judeţele Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Covasna, Vrancea, Galaţi, Constanţa şi Tulcea, aferente bazinelor hidrografice Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi râurilor din Dobrogea.

În intervalul 10 iunie, ora 12:00 - 11 iunie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Hidrologii recomandă populaţiei din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă şi a zonelor inundabile, să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc şi să urmărească avertizările transmise de autorităţi.

INHGA precizează că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice.

Citește și: Meteorologii au emis noi avertizări cod galben de ploi torenţiale şi furtuni. HARTA zonelor afectate

 

Editor : C.L.B.

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