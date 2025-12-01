Live TV

IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după întreruperea alimentării cu apă. Autospeciale trimise din alte județe

Data publicării:
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița
Sursa foto: Facebook/IGSU

Acțiunile de sprijin pentru populația afectată de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița continuă, a anunțat luni, 1 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Intervențiile sunt derulate cu sprijinul structurilor din Ministerul Afacerilor Interne și rămân în dinamică, în funcție de nevoile identificate la nivel local.

Potrivit IGSU, pompierii din cadrul ISU Prahova au distribuit apă menajeră în orașele Breaza, Băicoi și Câmpina.

La Breaza, apa a fost distribuită la sediul primăriei, iar în Băicoi pompierii au aprovizionat Spitalul Patrick și recipientele amplasate în mai multe zone ale orașului.

La Câmpina, autospecialele au asigurat alimentarea cu apă menajeră pentru Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

Tot în zona Câmpina, pompierii militari sprijină distribuirea baxurilor de apă potabilă către populație.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă, dacă nu mai e? Cineva trebuie să plătească

În județul Dâmbovița, pompierii au intervenit în municipiul Moreni, unde au sprijinit autoritățile locale în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate pentru locuitori și pentru unitățile sanitare din oraș.

IGSU a precizat că situația este monitorizată permanent, iar transporturile de apă potabilă și menajeră sunt asigurate inclusiv cu autospeciale de mare capacitate dislocate din alte județe pentru sprijin.

Acțiunile de sprijin au fost activate în baza Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente pentru comunitățile afectate de sistarea alimentării cu apă. Intervențiile sunt coordonate și prin deciziile Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență.

Problemele de alimentare cu apă în localități din Prahova și Dâmbovița au fost generate de creșterea nivelului de turbiditate a apei furnizate din Barajul Paltinu către Stația de Tratare Voila, ceea ce a impus sistarea temporară a distribuției. Autoritățile au transmis că vor continua acțiunile până la remedierea situației.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Criza apei în Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: Știm că în acele instituții numirile au fost politice, oamenii nu sunt cei mai competenți

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
5
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Digi Sport
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu vegetatie grecia
MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați deplasările”. Copaci căzuți și mașini avariate în mai multe orașe
Group of people walking down the street at heavy rain in motion blur. Concept bad weather, resistance to difficulties.
IGSU avertizează asupra vremii severe anunțate de ANM. Recomandări pentru populație
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații.
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații. Unul dintre ei a murit
aparatura medicala ecograf
Organizația Mondială a Sănătății donează României echipamente medicale de peste 2,6 milioane lei pentru urgențe majore
Recomandările redacţiei
FED GEORGESCU ALBA IULIA 011225 R14_00138
Tensiuni la Alba Iulia de 1 Decembrie: îmbrânceli și scandări pentru...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu...
salvamont avalasa
Risc crescut de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu...
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Ilie Bolojan, huiduit pe Imnul Național. Mulțimea i-a cerut demisia...
Ultimele știri
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt localnici, au fost aduşi. Organizatorii nu vor mai primi aprobare”
OMS cere ca Ozempic și alte medicamente pentru slăbit să fie disponibile în toată lumea și explică modul corect de utilizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță noul Primar General al Bucureștiului. „Va câștiga fără drept de apel”
Adevărul
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe
Playtech
Temperatura ideală pentru tur și retur la o centrală în condensare. Valorile care reduc factura cu până la 30%
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...