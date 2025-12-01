IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după întreruperea alimentării cu apă. Autospeciale trimise din alte județe

Acțiunile de sprijin pentru populația afectată de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița continuă, a anunțat luni, 1 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Intervențiile sunt derulate cu sprijinul structurilor din Ministerul Afacerilor Interne și rămân în dinamică, în funcție de nevoile identificate la nivel local.

Potrivit IGSU, pompierii din cadrul ISU Prahova au distribuit apă menajeră în orașele Breaza, Băicoi și Câmpina.

La Breaza, apa a fost distribuită la sediul primăriei, iar în Băicoi pompierii au aprovizionat Spitalul Patrick și recipientele amplasate în mai multe zone ale orașului.

La Câmpina, autospecialele au asigurat alimentarea cu apă menajeră pentru Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

Tot în zona Câmpina, pompierii militari sprijină distribuirea baxurilor de apă potabilă către populație.

În județul Dâmbovița, pompierii au intervenit în municipiul Moreni, unde au sprijinit autoritățile locale în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate pentru locuitori și pentru unitățile sanitare din oraș.

IGSU a precizat că situația este monitorizată permanent, iar transporturile de apă potabilă și menajeră sunt asigurate inclusiv cu autospeciale de mare capacitate dislocate din alte județe pentru sprijin.

Acțiunile de sprijin au fost activate în baza Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente pentru comunitățile afectate de sistarea alimentării cu apă. Intervențiile sunt coordonate și prin deciziile Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență.

Problemele de alimentare cu apă în localități din Prahova și Dâmbovița au fost generate de creșterea nivelului de turbiditate a apei furnizate din Barajul Paltinu către Stația de Tratare Voila, ceea ce a impus sistarea temporară a distribuției. Autoritățile au transmis că vor continua acțiunile până la remedierea situației.

