Scandalul apei din Prahova și Dâmbovița continuă între autorități. În timp ce ministrul Mediului acuză instituțiile din subordine de lipsă de profesionalism, directorul general de la Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) vorbește de presiuni. Între timp, situația în zonă se agravează. Peste 100 de mii de oameni nu au apă de două zile, cursurile s-au mutat în online timp de o săptămână, iar un spital a sistat internările.

„Eu sunt un om foarte direct. Eu aș prefera să terminăm cu ipocriziile politice. Știm cu toții că în aceste instituții de la Apele Române, numirile au fost de-a lungul timpului politice. Știm cu toții că oamenii care sunt acolo nu sunt cei mai competenți. Știm, de asemenea, că ESZ are mai multe probleme de-a lungul anilor pe care nu și le-a rezolvat. Acum, directorul evident că vine și spune că s-au pus presiuni, că viața a fost dură, că n-a putut să facă nimic, pentru că știe că principalul vinovat în această situație este chiar dumnealui. Acum, din punctul meu de vedere, da, Noi am întrebat astăzi, în ședință cu toate autoritățile, dacă asta este presiunea care s-a pus pe domnul director. Îmi pare foarte rău, dar presiune nu înseamnă să se pună trei întrebări”, a afirmat Diana Buzoianu la Digi24.

„Am întrebat într-adevăr, așa cum s-au făcut în alte localități în care apa nu era potabilă 100%, dacă se poate da drumul la apă menajeră, de exemplu, cum se întâmplă la Curtea de Argeș sau la Praid. Ni s-a explicat că nu se poate face asta. Am luat act de aceste informații din partea DSP-ului și am trecut mai departe. Marea presiune care s-a pus pe directorul de la ESZ, în schimb, există niște lucruri foarte importante. Pe 28 octombrie, într-adevăr, când reprezentanții de la ESZ au venit la întâlnirea în care s-a discutat lansarea acestei lucrări, faptul că - este scris în procesul-verbal - vor fi posibile creșteri de turbiditate de apă. În acel proces-verbal se scrie că ESZ, adică operatorul de apă din Prahova, a luat la cunoștință faptul că va crește turbiditatea și cam asta este tot. N-au propus nicio soluție. Astăzi, în ședință, directorul de la ESZ, a venit foarte mândru să spună că el n-a semnat procesul-verbal, că știa că asta îl va face responsabil”, a mai spus ministrul Mediului.

Editor : Liviu Cojan