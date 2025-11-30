Bogdan Chițescu, directorul general al companiei care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali din Dâmbovița și Prahova, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns la situația în care nu a mai putut trata și livra apă din cauza turbidității. Acesta spune că a fost nevoit să oprească centrala pentru că din lac trăgea numai nămol. „Noi am dat apă în flux continuu 30 de ani. Nu ne vine să credem că se întâmplă așa ceva”, a spus Chițescu. Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila.

„Eu nu pot să vă spun cine este de vină, însă pot să fiu de acord cu domnul premier Bolojan care spune că până la urmă cineva trebuie să plătească pentru că este foarte, foarte grav ce s-a întâmplat. 100.000 de oameni nu au apă și nu vor avea apă, nu știu... una, două zile, până când turbiditatea va scădea, debitul va crește, astfel încât să putem să livrăm apă către populație„ a declarat Bogdan Chițescu, director general Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, compania care tratează apa și o vinde către operatorii regionali din Dâmbovița și Prahova - HidroPrahova și Compania de Apă Dâmbovița.

Sursa Paltinu este singura sursă de apă din acea zonă pentru populație și, din păcate, este pentru prima oară în 30 de ani când stația noastră de la Voila s-a oprit. Deci noi am dat în flux continuu 30 de ani. Deci colegii mei, astăzi, au spus este ca o înmormântare. Nu ne vine să credem că se întâmplă așa ceva.

„Cine este vinovat nu pot să vă spun, dar pot să vă spun doar că mi se pare că se lucrează pompieristic. Am ajuns într-o situație, adică aceasta în care suntem, și astăzi era să dăm în altă situație - în care niște reprezentanți ai statului, la care cu respect ne uităm la dânșii, erau să ajungă din a nu da apă, în a da o apă care să infesteze și care să ne aducă în situația în care să stăm să spălăm 10 sau 15 zile conductele. Mă sperie!

În momentul în care nu am mai putut să livrez apă, pentru că turbiditatea a crescut la 27.000, adică noi putem să livrăm cu turbiditate unu, dar era 27.000. Ca să înțelegeți, trăgeam nămol, deci nu mai exista apă ca să pot să trag. Eu trăgeam nămol, și în momentul acela am oprit. Spălam filtrele o oră, o oră încercam să uzinez. După aia trebuia să spăl iar filtrele, dar n-aveam apă cu ce să le spăl. Deci, nu mai puteam să dau apă tratată. În cazul acesta am comunicat situația. De ce s-a ajuns aici? Să-mi răspundeți dumneavoastră, colegii de la Apele Române, de ce s-a ajuns aici? Este adevărat că a apărut și o problemă meteorologică, asta nu putem să negăm, dar de ce s-a ajuns aici?

Am ajuns în situația în care nu mai putem da apă, pentru că nu există apă, este nămol.

„În momentul în care nu a mai putut să uzinez apă, le-am comunicat. Din momentul ăsta nu se mai poate. Au existat presiuni, domnule, că faceți ceva, dați drumul la apă. De unde, dacă nu mai este apă? Presuni din partea conducerii ministerului, din partea conducerii ANAR. Le-am spus verde în față că nu suntem copii, cu toți specialiști de față, nu numai noi, și celelalte companii de apă, le-am spus verde în față. Am ajuns în situația în care nu mai putem da apă, pentru că nu există apă, este nămol. De ce? Sunt mai multe cauze, nu știm. Poate pentru că a scăzut mai mult. Erau necesare și acele lucruri, nu pot să neg ceea ce niște specialiști au considerat necesar a se face, dar noi nu am făcut parte din acele echipe care au fost în pregătirea acestor lucrări. Noi am aflat pe data de 29, am primit o hârtie că urmează să îi să crească turbiditatea din cauza lucrărilor.

Eu nu pot să mă apuc să fac rezerve de apă. Eu am BAC-ul, adică bazinul de apă curată. Eu operez un sistem care aparține Apelor Române. Eu pot să fac doar reparații, nu investiții. Imediat cum am aflat de chestia asta m-am gândit că trebuie să fac rezervă de apă, dar BAC-ul meu este avariat. Am sunat imediat la ei. Păi, ce fac? Trebuie să repar ăsta. Mi-au dat răspuns că o să-l repare în 32 de luni. Vă mulțumesc. Păi, atunci, cum pot să mă pregătesc, că mie îmi trebuie luni ca să pot să fac o pregătire, astfel încât în cazul în care goliți acest lac, eu trebuie să am o minimă rezervă. Este clar că vor fi întreruperi”, a explicat directorul companiei.

„Și dacă eram anunțat din timp, tot nu poți să faci rezerve uriașe”

„Există o necesitate de a se efectua anumite lucrări la prizele de fund la acest lac de acumulare. Au constatat la un test pe care l-au făcut în iunie, am înțeles, colegii de la Apele Române, și existând această disfuncționalitate, dânșii au considerat necesar că trebuie acționat în consecință. De aceea, au decis să scadă nivelul lacului de acumulare, astfel încât să se poată efectua lucrările. Dânșii au început să scadă nivelul, iar în momentul în care au început să scadă nivelul a crescut foarte mult turbiditatea, crescând foarte mult turbiditatea, nu au luat în calcul că în această perioadă sunt foarte multe coduri galbene și portocalii, că suntem la munte și au început ploile foarte puternice. La ora 3:00 a venit o viitură care mi-a umplut și mai mult cu noroi. Una este să diluezi, că mai vin viituri, că se întâmplă în mod constant, dar una e să diluezi nămol într-o cantitate mare de apă, și alta e să diluezi nămol într-o cantitate mai mică, scăzându-mi acest nivel.

Eu dacă nu am fost anunțat din timp, nu am putut. Oricum și dacă eram anunțat tot nu poți să faci rezerve uriașe. Când a venit și viitura, totul a devenit noroi și nu mai puteam să livrăm apă. Din această cauză nu a mai existat nici debit. Din păcate, poate această lucrare, poate viitura, poate lipsa de coordonare ne-a adus aici, dar am ajuns aici, hai să ne oprim, să facem tot ceea ce putem să să le spunem oamenilor adevărul - Uite, asta s-a întâmplat, asta e. Nu putem să mai livrăm apă pentru că nu mai există”, a mai spus Bogdan Chițescu.

