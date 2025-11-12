Live TV

Ilie Bolojan, la reuniunea cu ambasadorii UE: „România are nevoie de stabilitate fiscală și investiții în economie”

Data actualizării: Data publicării:
Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea șefilor de misiune ai statelor membre UE și ai Comisiei Europene
Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea șefilor de misiune ai statelor membre UE și ai Comisiei Europene Sursa: Guvernul României
Din articol
Obiective economice: stabilitate fiscală și investiții prin PNRR Securitate și apărare: modernizarea armatei și relansarea industriei de apărare Sprijin pentru extinderea Uniunii Europene

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, 12 noiembrie, prioritățile economice și de securitate ale Guvernului României, la reuniunea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, organizată în contextul Președinției daneze a Consiliului UE, conform unui comunicat de presă. 

Premierul a felicitat Danemarca pentru modul în care gestionează președinția rotativă și pentru accentul pus pe două direcții importante la nivel european: securitatea și apărarea, respectiv dezvoltarea economică și competitivitatea.

Obiective economice: stabilitate fiscală și investiții prin PNRR

Ilie Bolojan a explicat că Guvernul își propune să readucă România într-un cadru fiscal stabil, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a economiei.

„Punem accent pe măsurile de reducere a deficitului bugetar și pe implementarea PNRR revizuit, care va finanța proiecte în infrastructură, sănătate, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației”, a spus premierul.

El a adăugat că Executivul continuă reformele din administrație pentru a face statul mai eficient și mai aproape de cetățeni.

Securitate și apărare: modernizarea armatei și relansarea industriei de apărare

Pe partea de securitate, Guvernul își propune modernizarea armatei și relansarea industriei românești de apărare, folosind inclusiv fondurile disponibile prin programul european SAFE.

„România investește în industria națională de apărare, prin transfer de tehnologie și dezvoltarea infrastructurii civilo-militare”, se arată în comunicatul Guvernului.
Premierul a subliniat și importanța securității la Marea Neagră, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

„Adoptarea Strategiei UE pentru Marea Neagră este un mesaj politic puternic privind importanța acestei regiuni”, a spus Ilie Bolojan.
Potrivit comunicatului, România va continua să sprijine Ucraina, inclusiv prin eforturi diplomatice pentru obținerea unei păci durabile și juste.

Sprijin pentru extinderea Uniunii Europene

Premierul Ilie Bolojan a amintit că România susține procesul de extindere al Uniunii Europene.

„Ne dorim ca Republica Moldova și Ucraina să poată începe cât mai curând negocierile de aderare la UE”, a declarat Bolojan, în contextul lansării Pachetului de Extindere 2025 de către Comisia Europeană.

„Procesul de decarbonizare trebuie să fie flexibil, astfel încât să nu afecteze companiile și cetățenii”, a mai transmis Executivul.

Un ultim punct în ședința de mierucuri, 12 noiembrie, a vizat aderarea la OCDE, Prim-ministrul mulțumind statelor membre pentru sprijinul constant în atingerea obiectivului României de aderare în anul 2026.

Editor : Andreea Dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi...
Ultimele știri
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o să ieşim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
6th September 2025: RAF Typhoon Display team during their performance at the International Ayr Show Festival of Flight: Scotland, UK.
UE cere o „taxă” de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la SAFE. Londra a respins termenii „nerezonabili”
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE
radu marinescu
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București
carbon hub 1280x720px
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie
metsola si von der leyen
Criză pe bugetul UE: Răspunsul Ursulei von der Leyen după avertismentul Parlamentului European
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum să reduci factura la apă cu 50 de lei lunar dacă stai la bloc. 5 obiceiuri care te ajută să plătești mai...
Digi FM
Dan Negru, reacție după decesul lui Horia Moculescu: „De la el și de la Vadim Tudor am învățat multe despre...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...