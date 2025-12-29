Live TV

Incendiu devastator într-un bloc din Ploiești. O femeie și-a pierdut viața după ce apartamentul a fost mistuit de flăcări

O femeie în vârstă de aproximativ 65 de ani a murit în această dimineață într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Ploiești. Din cauza fumului dens, mai mulți locatari au fost evacuați. 

Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost anunțat luni dimineața, în jurul orei 7.00. Acesta a afectat un apartament situat la etajul trei al unui bloc de pe strada George Topârceanu din municipiul Ploiești, transmite observatorulph.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, un microbuz, un echipaj de prim ajutor SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

Incendiul s-a manifesitat într-un apartament de la etajul al treilea al blocului, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, în bucătărie, fiind afectat mobilierul din această încăpere. Pompierii au găsit în locuință o femeie în vârstă de aproximativ 65 ani, care se afla în stare de inconștiență. Aceasta a fost predată echipajelor medicale, care, în ciuda tuturor eforturilor depuse, au fost nevoite să declare decesul.

Pompierii au asigurat lichidarea incendiului, aerisirea spațiilor, fiind evacuate 4 persoane din apartamentele vecine, iar alte 3 s-au autoevacuat. Acestea au fost asistate de paramedicii SMURD, suferind atacuri de panică, și au fost adăpostite, temporar, în microbuzul alocat la locul intervenției, pentru a nu fi afectate de temperatura scăzută de afară.

Pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un scurtcircuit electric.

