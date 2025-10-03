Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Circulația este îngreunată pe DN7

Pompierii militari intervin de urgenţă, vineri dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile vechii Mănăstiri Cozia, situată pe malul lacului de acumulare al Hidrocentralei Turnu, foarte aproape de DN7.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, incendiul se manifestă la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de circa 70 de metri pătraţi, la faţa locului fiind forţe de la Râmnicu Vâlcea, Brezoi şi Călimăneşti, cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de lucru la înălţime.

"Incendiul este localizat, iar echipajele de intervenţie acţionează în continuare pentru lichidarea ultimelor focare şi înlăturarea efectelor negative. Nu au fost înregistrate victime şi nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale", au transmis reprezentanţii ISU Vâlcea.

Poliţia Vâlcea a informat că pe DN7, în zona mănăstirii, se circulă alternativ, pentru a permite accesul forţelor de intervenţie.

