Epuizate în doar 13 minute, ecotichetele pentru mașinile cu motoare termice se găsesc acum la vânzare pe internet. Înstrăinarea lor este însă imposibilă pentru că tichetele acordate sunt nominale, iar cazurile sunt fie neînțelegeri, fie o formă de înșelătorie.

Fondurile programului Rabla pentru mașinile cu motoare termice sau hibride s-au terminat în doar 13 minute, timp în care doar aproximativ 7.000 de persoane au reușit să se înscrie. În prezent, internetul s-a umplut de anunțuri cu vouchere la vânzare.

Discuție vânzător voucher Rabla - reporter Digi24:

- Am văzut și eu un anunț de-al dumneavoastră cu un voucher Rabla. - Da, spuneți. - M-ar interesa și pe mine, mai este valabil anunțul? - Anunțul este valabil. Numai atâta, dumneavoastră ce fel de mașină vreți să luați? - Vreau o mașină cu un motor pe benzină. - Benzină, da, motor termic. - Mhm, da da. - Ok! - Dar cum facem, că din ce știu eu, vânzarea asta e ușor ilegală... - Da nu-i vorba de vânzare. Eu, adică îmi dați niște bani cash n-am, altă soluție nu am. Nu e ilegală, în sensul că eu dacă nu vreau să-mi cumpăr acuma și dacă cineva vrea ... Nu poate să oprească nimenea - Mă duc la dealer să vedem ce rezolvăm și eventual vă sun după aceea - Da, spuneți-i că este formal, atâta doar că nu-l aveți dumneavoastră, vi-l dă cineva. Lor le puteți spune că gratuit, că doar nu o să le spuneți de bani...

Zis și făcut. Doar că la reprezentanță, experții sunt de altă părere.

„Dacă ne întâlnim cu o astfel de situație, poate reprezenta o țeapă sau poate este o neînțelegere din partea oamenilor. În ideea în care persoana care se înscrie, solicitantul, persoană fizică, în momentul înscrierii se înscrie cu copie după actul de identitate, cele două certificate fiscale de la taxe și impozite și de la ANAF și cu o cerere de finanțare care este scrisă cu datele solicitantului, iar acea cerere de finanțare este nominală. Este imposibil ca un voucher să fie achiziționat de altă persoană. Aceeași persoană care se înscrie trebuie să fie aceeași persoană care cumpără mașina nouă”, explică Ana Bancu, reprezentanta unui dealer auto.

Înstrăinarea de mașini vechi pentru a le înscrie ulterior în programul rabla nu este ilegală. În prezent mai sunt fonduri doar pentru mașini cu motoare plug-in hibrid și electrice.

