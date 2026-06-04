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Video Mașinile electrice sfidează prăbușirea pieței auto. Vânzările au crescut cu 88% față de luna mai a anului trecut. Ce spun proprietarii

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masina electrica la incarcat
Piața mașinilor pe baterii a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. Credit foto: Guliver/Getty Images

Electricele sfidează prăbușirea pieței auto. Piața mașinilor pe baterii a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88%, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din România a suferit o scădere de 10% pe primele cinci luni ale anului.

Cristian are 37 de ani, este din Timișoara și conduce de aproximativ un an o mașină electrică. Spune că a ales această variantă și datorită programului Rabla, care l-a ajutat să facă pasul către o tehnologie nouă.

„Am avut o mașină veche, cu care nu mă mai puteam deplasa foarte în regulă prin oraș. Din punct de vedere al costurilor, pentru oraș, mașina electrică e cel mai bun lucru”, spune Cristian.

Interesul românilor față de electrice este în continuă creștere.

„Doar în luna mai a acestui an au fost înmatriculate aproape 800 de astfel de autovehicule, cu 88 de procente mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Am panouri fotovoltaice și merg gratuit, practic, cu ea. Am range 40 de kilometri și, dacă am panouri, de ce să nu mă folosesc de energia electrică?!”, întreabă retoric un alt tânăr.

Întrebat dacă ar mai renunța la mașina electrică în favoarea uneia pe carburanți, un alt șofer răspunde ferm: „Nu, niciodată! Dacă îmi permit și pot mai departe să o schimb, să îmi iau alta, fără discuții.”

În total, înmatriculările mașinilor electrice și hibrid au crescut cu o treime față de aceeași lună din 2025. Avans au luat și mașinile noi.

„Vânzările de mașini noi au crescut cu 7 procente în luna mai a acestui an, mai mult față de aceeași lună a anului trecut”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

În total, în luna mai, peste 11.100 de mașini au fost înmatriculate.

La nivel general, însă, piața auto din România a suferit o scădere de 10% pe primele cinci luni ale anului, potrivit Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România. Unul dintre motive ar putea fi scumpirea carburanților generată de conflicul din Orientul Mijlociu.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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