Live TV

Video Mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi din an: „2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate”

Data publicării:
nicusor dan 2
Președintele Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, în prima zi din an, că „2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele” și le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

„2025 a fost un an al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare şi încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante şi al unor întâlniri care au conturat direcţii esenţiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în pieţe, pe străzi, în comunităţi, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societăţii româneşti”, a scris Nicuşor Dan, într-un mesaj pe Facebook, joi seară.

Președintele a subliniat că îşi doreşte ca noul an să fie unul al stabilităţii.

„2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil, cu dorinţa comună de a construi un viitor pe baze solide. Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă. Mulţumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulţi ani, români!”, a transmis preşedintele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: „Sunt profund întristat”
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ce nu a funcţionat şi de a construi”
donald trump
Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump: „Să ne așteptăm la ce este mai rău în toate privințele”
Col Vasile Banu
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie
Nicusor
Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”
Recomandările redacţiei
explozie
Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din...
ooo
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă...
zelenski la birou
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte...
austrada
2026, anul care poate stabili un nou record la autostrăzi: Ar putea...
Ultimele știri
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii
Rusia anunță că va oferi Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin
Incident periculos: Artificii scăpate de sub control la revelionul organizat de primăria Timișoara au panicat oamenii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care va avea cel mai bun an din viață în 2026, potrivit astrologilor
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Calcul impozit venituri din chirii 2026. Tot ce trebuie să ştii dacă închiriezi locuinţe anul acesta
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
De ce finalul de an ne face mai nostalgici. Explicația științifică pentru care ni se face dor de trecut
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Ce a inspirat franciza "Avatar".  Evenimente reale, culturi și zeități religioase care au stat la baza...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...