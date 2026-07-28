Live TV

Metrorex lansează un abonament de șapte zile pentru parcarea Terminalului Multimodal Străuleşti. Cât costă

Data actualizării: Data publicării:
ID167965_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parcarea de la Terminalul Intermodal Străulești Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Metrorex introduce, începând cu 1 august 2026, abonamentul săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străuleşti, diversificându-şi astfel oferta de servicii destinate utilizatorilor. Tariful de 100 de lei permite folosirea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate.

Potrivit Metrorex, noul abonament are un tarif de 100 de lei şi permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate, reprezentând o opţiune convenabilă şi avantajoasă pentru navetişti şi pentru toţi cei care aleg să îşi continue deplasarea cu metroul.

„Terminalul Multimodal Străuleşti pune la dispoziţia publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport şi facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la reţeaua de metrou, la transportul public de suprafaţă şi la transportul preorăşenesc, precum şi 660 de locuri de parcare”, precizează sursa citată de News.ro.

Aceeaşi sursă menţionează că prin utilizarea parcării de la Străuleşti călătorii pot economisi timp şi costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale oraşului, alegând o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul.

Terminalul Multimodal Străuleşti este localizat pe bulevardul Bucureştii Noi, nr.245B în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi este parte a obiectivului de investiţii „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străuleşti. Lucrări construcţii tunel, galerie, staţii, depou, terminal multimodal şi instalaţiile aferente".

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dnsc
Tentative de fraudă prin sms cu taxe de parcare false. Avertismentul DNSC
stalp parcare
Stâlpișor cu balama. Soluția găsită de un șofer din București pentru a fenta parcarea interzisă: „Băiat descurcăreț”
victoriei-2-e1783715992725
Anchetă epidemiologică după cazul de legioneloză la o angajată Metrorex. INSP: Femeia nu a fost expusă la apa din Piaţa Victoriei 2
ambulanta smurd
Turist străin, găsit mort în mașină. El venise cu fiul la un festival de muzică de pe litoral
bicicleta metouprofimedia-1046285696
Proiect pilot lansat de Metrorex pentru posesorii de biciclete şi trotinete. Ce reguli trebuie să respecte pentru a călători cu metroul
Recomandările redacţiei
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicienilor? Aleșii au...
zelenski trump davos
Impresionat de progresele Ucrainei pe câmpul de luptă, Trump a ajuns...
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate: peste 500 de spitale asigură doar urgențele...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Oficial: SUA sunt la ani distanţă de capacitatea Ucrainei în...
Ultimele știri
George Simion s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg
Cutremur cu magnitudinea 7,1 în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Militari britanici în Ucraina și tehnologii de ultimă generație pentru Kiev. Anunțul premierul de la Londra după întâlnirea cu Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Cel mai criticat jucător de la FCSB, lăudat de Dumitru Dragomir: „Nu e lăsat să se exprime! Poate ajunge...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș face praf transferurile din SuperLiga, inclusiv de la FCSB: „Cum naiba vrei să reușești în...
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
Averea reală a lui Putin, una uriaşă. Câți bani ar fi strâns de când conduce Rusia, conform investigaţiilor
Digi FM
Imagini speciale cu prințul George la împlinirea vârstei de 13 ani. Pasul important pe care fiul lui William...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: Real Madrid a cedat! S-au trimis hârtiile pentru Vinicius Junior
Pro FM
De ce își ascunde Alexandra Căpitănescu relația cu Bogdan, chitaristul trupei sale: „Încerc să protejez ceea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”