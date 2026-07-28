Metrorex lansează un abonament de șapte zile pentru parcarea Terminalului Multimodal Străuleşti. Cât costă

Metrorex introduce, începând cu 1 august 2026, abonamentul săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străuleşti, diversificându-şi astfel oferta de servicii destinate utilizatorilor. Tariful de 100 de lei permite folosirea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate.

Potrivit Metrorex, noul abonament are un tarif de 100 de lei şi permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile de valabilitate, reprezentând o opţiune convenabilă şi avantajoasă pentru navetişti şi pentru toţi cei care aleg să îşi continue deplasarea cu metroul.

„Terminalul Multimodal Străuleşti pune la dispoziţia publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport şi facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la reţeaua de metrou, la transportul public de suprafaţă şi la transportul preorăşenesc, precum şi 660 de locuri de parcare”, precizează sursa citată de News.ro.

Aceeaşi sursă menţionează că prin utilizarea parcării de la Străuleşti călătorii pot economisi timp şi costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale oraşului, alegând o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul.

Terminalul Multimodal Străuleşti este localizat pe bulevardul Bucureştii Noi, nr.245B în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi este parte a obiectivului de investiţii „Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străuleşti. Lucrări construcţii tunel, galerie, staţii, depou, terminal multimodal şi instalaţiile aferente".

Editor : B.E.