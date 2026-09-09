Live TV

Costul real al unei călătorii cu metroul este 14 lei, fără compensaţia acordată Metrorex, spune șeful sindicatului de la metrou

Data actualizării: Data publicării:
metrorex piata unirii 1 metrou
Stația de metrou Piața Unirii 1. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Costul real al unei călătorii cu metroul este undeva spre 14 lei, iar compensaţia dată Metrorex duce la 5 lei preţul călătoriei, care de fapt, prin abonament, este de 2,3 lei, susţine preşedintele Unităţii Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Marian Artimon.

„Costul real al călătoriei la metrou e undeva spre 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, iar compensaţia vine pentru delegarea transportului şi se duce undeva la 5 lei preţul călătoriei, care, de fapt, fiind cumpărat prin abonament, e 2,3 lei, nu este 5 lei. Este 5 lei pentru acela care ia două călătorii”, a afirmat, miercuri, liderul sindical, într-o conferinţă de presă.

Acesta a subliniat că scumpirea unei călătorii cu metroul de la 5 lei la 7 lei, anulată prin ordin de ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, tot nu ar fi permis majorarea salariilor pentru angajaţii Metrorex.

„Acea creştere de tarif trebuia să înceapă cu 1 ianuarie 2026 şi, din păcate, din cauză că în decembrie nu s-a întrunit Consiliul de Administraţie, nu s-a putut lua hotărârea. (...) N-am avut trei din cinci voturi pentru a creşte tariful”, a arătat Artimon, citat de Agerpres.

În consecinţă, sindicaliştii l-au convins pe fostul ministru al Transporturilor Ciprian Şerban că scumpirea călătoriei era necesară pentru a se asigura un flux de numerar pentru companie.

„Până la urmă l-am convins pe domnul Şerban că este foarte bun cash flow-ul. Nu era pentru oamenii din metrou (creşterea tarifului - n. r.). Statul trebuia să plătească subvenţie 1,270 miliarde de lei, a dat 740 milioane de lei şi din încasări mai erau 120 de milioane de lei. Creşteai preţul pentru că statul nu era în stare să dea compensaţia pe care era obligat să o dea. Nu are nicio treabă cu oamenii din metrou”, a explicat preşedintele USLM.

Pe 19 iunie, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, anula ordinul predecesorului său, Ciprian Şerban, care prevedea majorarea călătoriei cu metroul de la 5 lei la 7 lei, începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 30 aprilie, USLM menţiona că majorarea tarifelor la transportul cu metroul bucureştean a fost convenită de Guvernul Bolojan, în condiţiile în care compensaţia alocată de Ministerul de Finanţe pentru Metrorex era la nivelul de 65% din necesar, iar restul urma să se acopere şi din scumpirea călătoriilor.

Citește și: Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al Metrorex: „Sunt cam multe femei care iau decizii”

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
3
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
dungaciu4
4
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Donald Trump
5
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni la metrou
Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al Metrorex: „Sunt cam multe femei care iau decizii”
metrorex piata unirii 1 metrou
Radu Miruță dă asigurări că nu există vreun risc ca metroul să fie deconectat de la alimentarea cu energie electrică
metrorex piata unirii 1 metrou
Metroul se va opri în septembrie 2026 dacă Ministerul Transporturilor nu plăteşte compensaţia, avertizează sindicaliștii
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex
Datoriile Metrorex către furnizorul de electricitate: compania face plăți zilnic pentru reducerea progresivă a obligațiilor de plată
metrorex piata unirii 1 metrou
Metrorex, datoare către Hidroelectrica: n-a plătit facturile de trei luni. Ce spune Miruță despre deconectarea metroului de la curent
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Reducerea numărului de parlamentari la 300: Biroul permanent al...
manole in avion
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Viziuni diferite în AUR privind susținerea unui guvern cu PSD. Dan...
nicusor dan
Aleșii locali care ocupă funcții la stat scapă de incompatibilitate...
Ultimele știri
Un nou produs tradițional românesc a fost recunoscut oficial în UE: brânza frământată de Teaca
Replica Dianei Buzoianu pentru liderul sindical care a spus că sunt „cam multe femei care conduc şi iau decizii”
Un tren a lovit o betonieră și a deraiat în centrul Poloniei: un mort și 20 de răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit