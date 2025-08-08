Live TV

Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj. Statul rămâne beneficiarul licenței

Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. În acest, sens, Executivul a adoptat, în ședința de vineri, o hotărâre de Guvern.

Actul normativ aprobă actului adiţional nr. 2/2025 la Licenţa de concesiune nr. 634/1999 a activităţii de exploatare a şisturilor grafitoase (rocă cu grafit) din perimetrul Ungurelaşu-Polovragi, judeţul Gorj.

„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună și jumătate de la preluarea mandatului, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a declarat Radu Miruță, potrivit comunicatului de presă al USR.

Licența veche de exploatare expira și, în cazul neprelungirii, exista riscul pierderii ei.

Grafenul, care se obține prin exfolierea grafitului, este considerat mineralul minune, ridicând barierele tehnologice în cele mai moderne și importante industrii cum ar fi cea microelectronică, energetică sau aerospațială.

În anii 2000, la Baia de Fier erau exploatate 40.000 de tone de grafit anual. Acum, liderul exploatării de grafit în Europa este Norvegia, care procesează 10.000 de tone de grafit anual. Deci, de patru ori mai mult se poate face în România. În plus, grafitul românesc are o calitate fantastică, având o puritate de 98%.

Și  ca deputat USR Radu Miruță a militat pentru reînceperea exploatării grafitului de la Baia de Fier, fie prin proiecte de lege, fie prin amendamente depuse la legile bugetului de stat, conchide sursa citată.

