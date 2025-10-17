Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Digi24, că a cerut anchete din partea mai multor instituții după explozia care a avut loc în această dimineață la un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei oameni au murit. El avertizează că cei vinovați pentru tragedie „vor plăti scump, indiferent cine sunt și cum îi cheamă”.

„Am cerut de urgență demararea unei anchete din partea ANRE, IGSU și a companiei furnizoare de ne de gaze în acel bloc. În momentul de față ancheta este în desfășurare. (...)Aștept să se finalizeze această anchetă cu toate informațiile. Cei de la compania de furnizare a gazelor s-a prezentat la fața locului ieri, au blocat alimentarea cu gaze și au pus un sigiliu.

Mai mulți oameni care în această dimineață au sunat și au reclamat miros de gaze pe scară. Ei s-au deplasat din nou la fața locului pentru a constata acest lucru și au oprit în continuare alimentarea cu gaze. Rămâne de văzut dacă între timp, după ce a fost oprită elementare cu gaze, cineva neautorizat a eliminat acel blocaj și a permis alimentarea în continuare cu gaze. Și dacă da, cine este acel om și cum a făcut acest lucru și se face vinovat. Dacă cei de la compania care furnizează gaze nu au respectat procedurile, nu au pus în siguranță acea zonă, ei sunt cei vinovați”, a declarat ministrul Energiei.

El spune că ancheta va arăta dacă o a treia parte a fost responsabilă pentru tragedie.

„Cel care răspunde de rețele, până la intrarea în casă, până unde este pus acel contor și acea vană electrică care blochează alimentarea cu gaze în cazul unei avarii este operatorul de furnizare. Mai departe, în casă este proprietar omul. În această situație, rămâne de văzut dacă cel operatorul și-a făcut treaba sau nu și mai departe dacă el și-a făcut treaba, dacă a intervenit o a treia parte care să elimine acel sigiliu. În momentul de față sunt date preliminarii, așteptăm finalizarea anchetei. Ceea ce pot să vă spun foarte clar e că vinovații vor plăti scump, indiferent cine sunt și cum îi cheamă”, a mai spus Bogdan Ivan.

O explozie a avut loc în această dimineață la un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

