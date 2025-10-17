Live TV

Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare

Data actualizării: Data publicării:
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Sursă foto: Facebook / Meteoplus
Din articol
ANRE demarează o anchetă la Distrigaz

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova. Potrivit companiei, la fața locului s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei. 

Potrivit unui comunicat de presă, Distrigaz ar fi fost sesizată în dimineața zilei de joi, 17 octombrie, cu privire la existența mirosului de gaze în blocul din cartierul Rahova. În urma verificărilor, robinetul de branșament a fost închis. 

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, transmite compania. 

„Echipele de intervenție  au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

Ulterior, vineri dimineață ar fi primit o nouă sesizare, pentru că sigiliul robinetului ar fi fost rupt, susține compania. 

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, transmite Distrigaz Sud.

ANRE demarează o anchetă la Distrigaz

Mai multe persoane au semnalat pe rețelele de socializare că în blocul din Calea Rahovei în care a avut loc explozia de vineri dimineață, 17 octombrie, soldată cu trei morți, s-a simțit miros de gaz pe parcursul săptămânii și au semnalat acest lucru operatorului Distrigaz Sud. La scurt timp după tragedie, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că va ancheta modul în care operatorul a intervenit la sesizarea locuitorilor.

Digi24 a prezentat postarea unei femei care locuiește în blocul în care s-a produs explozia, în cadrul căreia aceasta a relatat, cu 20 de ore înainte de tragedie, că „miroase toată scara a gaz, fum”.

„Sunăm la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul...stă în mașină să vadă cum evoluează traeaba, dar el -și-a făcut treaba-”, se arată în postarea femeii.

După acest episod, potrivit femeii, „pe scară câțiva contori de gaz au început să piuie” și că a încercat să sune la 112 pentru a semnala acest lucru.

„Trebuie să vină domnul de la gaz să rezolve, vin pompierii, oamenii constată că e serios, merg în subsol, tot gaz, tot fum (...) La final pompierii pleacă - singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz să se întoarcă să măsoare”, a mai transmis femeia pe rețelele de socializare.

Alte postări de pe rețelele de socializare confirmă faptul că a existat o intervenție cu o zi în urmă la locul tragediei. Se mai indică și faptul că ar fi fost „pus sigiliu” și ar fi fost închisă rețeaua de gaz în bloc, însă „cineva a rupt sigiliul și a dat drumul”.

ANRE a transmis că va demara un control la Distrigaz Sud Rețele pentru a stabili dacă a existat vreo greșeală în intervenția operatorului, pe fondul sesizărilor venite de la cetățeni.

Citește și: Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală

Editor : M.G. | A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București. ISU: Trei morți și 13 răniți...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un...
hnbsxfhnhsr
Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova...
explozie rahova (1)
Arafat a anunțat că nimeni nu mai are voie să intre în clădirea din...
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova...
Ultimele știri
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei. Cum au acționat cei doi
Primarii și consilierii locali cu ordine de protecție ar putea fi suspendați pe durata acestuia, propune un proiect depus la Parlament
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie sector 5 (1)
Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce alte măsuri vor fi luate
gbhzgdbhzdg
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_02_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală
crima bucuresti
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei
trecere de pietoni
VIDEO Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din București. „E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri...
Fanatik.ro
Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de la Steaua! Pierde 2 luni...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: “Nu a...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze? Semnele care anunță o defecțiune gravă
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
CRBL, despre relația ruptă cu fiica lui, după divorțul de mama ei: "Nu îmi dă voie să o cunosc. Are...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu