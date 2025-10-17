Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova. Potrivit companiei, la fața locului s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei.

Potrivit unui comunicat de presă, Distrigaz ar fi fost sesizată în dimineața zilei de joi, 17 octombrie, cu privire la existența mirosului de gaze în blocul din cartierul Rahova. În urma verificărilor, robinetul de branșament a fost închis.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, transmite compania.

„Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

Ulterior, vineri dimineață ar fi primit o nouă sesizare, pentru că sigiliul robinetului ar fi fost rupt, susține compania.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, transmite Distrigaz Sud.

ANRE demarează o anchetă la Distrigaz

Mai multe persoane au semnalat pe rețelele de socializare că în blocul din Calea Rahovei în care a avut loc explozia de vineri dimineață, 17 octombrie, soldată cu trei morți, s-a simțit miros de gaz pe parcursul săptămânii și au semnalat acest lucru operatorului Distrigaz Sud. La scurt timp după tragedie, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că va ancheta modul în care operatorul a intervenit la sesizarea locuitorilor.

Digi24 a prezentat postarea unei femei care locuiește în blocul în care s-a produs explozia, în cadrul căreia aceasta a relatat, cu 20 de ore înainte de tragedie, că „miroase toată scara a gaz, fum”.

„Sunăm la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul...stă în mașină să vadă cum evoluează traeaba, dar el -și-a făcut treaba-”, se arată în postarea femeii.

După acest episod, potrivit femeii, „pe scară câțiva contori de gaz au început să piuie” și că a încercat să sune la 112 pentru a semnala acest lucru.

„Trebuie să vină domnul de la gaz să rezolve, vin pompierii, oamenii constată că e serios, merg în subsol, tot gaz, tot fum (...) La final pompierii pleacă - singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz să se întoarcă să măsoare”, a mai transmis femeia pe rețelele de socializare.

Alte postări de pe rețelele de socializare confirmă faptul că a existat o intervenție cu o zi în urmă la locul tragediei. Se mai indică și faptul că ar fi fost „pus sigiliu” și ar fi fost închisă rețeaua de gaz în bloc, însă „cineva a rupt sigiliul și a dat drumul”.

ANRE a transmis că va demara un control la Distrigaz Sud Rețele pentru a stabili dacă a existat vreo greșeală în intervenția operatorului, pe fondul sesizărilor venite de la cetățeni.

