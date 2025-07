Ministrul Mediului anunță controale la autorităţile care nu au reuşit să atragă peste 50% din banii din PNRR

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că a avut discuţii despre fiecare investiţie finanţată prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi că autorităţile încearcă în negocierile cu Comisia Europeană pe aceste proiecte să salveze fiecare euro care poate fi salvat, dar într-o manieră realistă. Ministrul a precizat că este necesar un audit la autorităţile care nu au reuşit să atragă peste 50% din fondurile din PNRR.

„Sunt zone în care nu au fost realizate ţintele, cu zero, aproape. Este necesar în perioada următoare un audit în toate autorităţile care nu au reuşit să atragă, din punctul meu de vedere, peste 50% din fonduri, automat ar trebui să fie un audit făcut acolo. Noi mergem la aceste negocieri încercând să salvăm absolut tot ce se poate salva. Şi vă dau un exemplu. Pe zona de împăduriri, astăzi sunt 9.000 de hectare realizate. Penalitatea este de peste 150 de milioane dacă nu atingem ţinta de 26.000 de hectare. Nouă mii de hectare au fost împădurite în patru sezoane de împăduriri, noi mai avem două sezoane de împăduriri, dar vă garantez că ţinta nu va fi mai mică de dublă faţă de ceea ce s-a împădurit până acum. Ambiţia acestui minister este să salvăm şi să facem tot ce este posibil să salvăm aceste investiţii, dar este important să ştim de unde pornim şi de aici mergem la negocieri, la renegocieri, încercând să folosim fiecare euro care mai poate să fie folosit într-un an de zile”, a explicat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

Ea a adăugat că acel audit va arăta şi problemele cu care s-a confruntat fiecare instituţie în atragerea de fonduri din PNRR.

„Pe zona de capacitate sistemică de a accesa aceste fonduri o să trebuiască să facem un audit pentru a vedea care au fost, de fapt, problemele în fiecare instituţie doar că s-ar putea să fie probleme diferite. S-ar putea să fie o problemă de leadership, s-ar putea să fie o problemă de legislaţie. Fiecare investiţie de fapt şi fiecare capitol de investiţii trebuind să fie rezolvat de alte autorităţi, fiecare dintre ele s-a confruntat cu alte tipuri de probleme. Trebuie să vedem acolo care au fost blocajele. Mai ales din punctul meu de vedere, în contextul în care am avut inundaţii în ultimii ani de zile, ştim deja cazurile care au fost deja în spaţiul public atrase şi discutate de ani de zile. Noi am avut o oportunitate uriaşă prin PNRR să accesăm banii, să putem să protejăm românii de inundaţii, iar acolo nu există din punctul meu de vedere, nicio scuză că timp de doi ani de zile nu au fost realizate aceste investiţii”, a declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a menţionat că este o problemă uriaşă că din 13 baraje care urmau să fie realizate cu fonduri din PNRR niciunul nu a fost finalizat.

„Va trebui să ne uităm la fiecare autoritate în parte şi să rezolvăm parte din aceste probleme structurale unde din peste 400 de kilometri de apărare nu au reuşit să fie făcuţi astăzi niciun kilometru. Este clar că este o problemă uriaşă. Unde din 13 baraje nu au fost realizate nici măcar unul, este clar că este o problemă uriaşă. Şi vă dau şi un exemplu concret. Se vor pierde banii din fonduri europene, dar în acelaşi timp, Apele Române anul acesta au avut un buget mărit de peste 55%. Degeaba mărim bugetele pe hârtie dacă autorităţile nu au capacitatea să acceseze aceşti bani. Avem nevoie de nişte măsuri concrete pe fiecare autoritate în parte să ne dăm seama unde au fost blocajurile şi să rezolvăm problemele”, a mai transmis Diana Buzoianu.

Ea a fost întrebată care ar fi primele trei investiţii prioritare din PNRR.

„Noi am avut discuţii ample pentru fiecare investiţie în parte, încercăm să salvăm fiecare euro care poate să fie salvat, într-o măsură realistă în sensul în care nici nu vrem să jucăm la ruletă rusească taxele şi impozitele oamenilor, să ajungem să plătim penalităţi pentru că investiţii care nu au avansat deloc nu îşi poate nimeni imagina că dacă în doi ani jumate nu au avansat pot avansa într-un singur an, în ultimul an. Dar încercăm să salvăm absolut orice euro şi fiecare program în parte, fiecare investiţie. Avem discuţii şi tehnice şi în cadrul ministerului şi cu reprezentanţii Comisiei şi cu reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene să salvăm absolut tot ce se poate salva. Deci pentru fiecare investiţie, nu avem trei investiţii care sunt prioritare, le-am luat pe fiecare în parte. Misiunea noastră este să salvăm tot ce putem salva, fără să riscăm banii din taxele şi din impozitele românilor”, a mai afirmat ministrul Mediului.

