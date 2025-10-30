Moșteanu, după retragerea parțială a trupelor SUA: „Strategia de apărare a NATO se adaptează în funcţie de noile realităţi”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că „strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi”. Declarația vine după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră.

El a fost întrebat dacă discută venirea unor forţe militare din ţări europene pentru a fi înlocuiţi militarii americani care vor părăsi România.

„Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi. Aceste trupe rotaţionale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani şi jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înţeles că trebuie să investească în armata fiecărei ţări europene, în dotarea fiecărei ţări europene şi că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură.

(...) Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a aşezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii, şi americani şi europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa, care, aşa cum spunea şi doamna ministru, este naţiune cadru şi iată, are în permanenţă peste 1.300 de soldaţi în România şi acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldaţi francezi”, a răspuns ministrul Moşteanu.

Totodată, el a fost întrebat când a aflat despre decizia retragerii parţiale a trupelor americane din România.

„Decizia, deci dacă urmăriţi declaraţiile Departamentului de Război American, acum Departamentul de Stat, din primăvară au anunţat că îşi vor reface, îşi vor reduce postura în Europa în nenumărate apariţii publice, din nou, ţinând cont de noile provocări pe care America le are în vedere şi toată lumea aştepta definirea posturii americane pentru următoarea perioadă, un document care urma să vină în septembrie, octombrie. Era cumva un lucru la care toţi aliaţii ne aşteptam, însă decizia formală a fost luată de dânşii în weekend.

Şi de luni am fost informaţi în diverşi paşi, cum se face, minister, ambasadorul României la NATO, ambasadorul României în Statele Unite, Ministerul de Externe. Am avut o colaborare, o cooperare foarte strânsă cu dânşii şi în privinţa anunţului, care ar fi trebuit să fie mai bine sincronizat, ca să fim sincronizaţi într-un mesaj comun ieri, miercuri (...) însă între timp au ajuns în presă şi am comunicat eu ieri dimineaţă aceste informaţii”, a spus Ionuţ Moşteanu.

Joi are loc la Sibiu o întrevedere a ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, cu ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat, miercuri, ministrul Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

Editor : C.L.B.