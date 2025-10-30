Live TV

Moșteanu, după retragerea parțială a trupelor SUA: „Strategia de apărare a NATO se adaptează în funcţie de noile realităţi”

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că „strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi”. Declarația vine după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră.

El a fost întrebat dacă discută venirea unor forţe militare din ţări europene pentru a fi înlocuiţi militarii americani care vor părăsi România.

„Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi. Aceste trupe rotaţionale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani şi jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înţeles că trebuie să investească în armata fiecărei ţări europene, în dotarea fiecărei ţări europene şi că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură.

(...) Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a aşezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii, şi americani şi europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa, care, aşa cum spunea şi doamna ministru, este naţiune cadru şi iată, are în permanenţă peste 1.300 de soldaţi în România şi acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldaţi francezi”, a răspuns ministrul Moşteanu.

Totodată, el a fost întrebat când a aflat despre decizia retragerii parţiale a trupelor americane din România.

„Decizia, deci dacă urmăriţi declaraţiile Departamentului de Război American, acum Departamentul de Stat, din primăvară au anunţat că îşi vor reface, îşi vor reduce postura în Europa în nenumărate apariţii publice, din nou, ţinând cont de noile provocări pe care America le are în vedere şi toată lumea aştepta definirea posturii americane pentru următoarea perioadă, un document care urma să vină în septembrie, octombrie. Era cumva un lucru la care toţi aliaţii ne aşteptam, însă decizia formală a fost luată de dânşii în weekend.

Şi de luni am fost informaţi în diverşi paşi, cum se face, minister, ambasadorul României la NATO, ambasadorul României în Statele Unite, Ministerul de Externe. Am avut o colaborare, o cooperare foarte strânsă cu dânşii şi în privinţa anunţului, care ar fi trebuit să fie mai bine sincronizat, ca să fim sincronizaţi într-un mesaj comun ieri, miercuri (...) însă între timp au ajuns în presă şi am comunicat eu ieri dimineaţă aceste informaţii”, a spus Ionuţ Moşteanu.

Joi are loc la Sibiu o întrevedere a ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, cu ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat, miercuri, ministrul Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

Citește și: Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
4
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan. Ce explicații...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum...
Horatiu Potra
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte...
un politist scrie o amenda
Procedura prin care se plătesc amenzile contravenționale a fost...
Ultimele știri
Primarul Craiovei: „OUG52 interzicea târgurile de Crăciun. Nu vreți să știți ce crize au fost. Bolojan a zis: ne omoară Olguța pe toți”
„Marșul celor un milion de oameni”. Israelienii ultraortodocși protestează în Ierusalim față de planurile de înrolare în Armată
1000 de locuințe au rămas fără gaze în sectorul 1, din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Wole Soyinka
Trump l-a lăsat fără viză pe laureatul premiului Nobel, Wole Soyinka, care a fost păcălit de un taximetrist din Otopeni
Xi Jinping şi Donald Trump
China şi SUA suspendă timp de un an taxele portuare reciproce. Anunțul, făcut după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Coreea de Sud își va construi un submarin nuclear în SUA. Anunțul făcut de Donald Trump
zdfgvbzfdba
Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși
Donald Trump și Xi Jinping
După întâlnirea cu Xi Jinping, Trump a anunțat că reduce tarifele aplicate Chinei. Ce au stabilit privind războiul din Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
Digi FM
Colectiv. Arafat şi Bănicioiu, anchetă clasată după opt ani. Piedone, un an de închisoare, apoi achitare. Au...
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la...
Pro FM
Motivul surprinzător pentru care Katy Perry a fost atrasă de Justin Trudeau. Relație nouă, dar deja serioasă...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
Ministrul Sănătăţii, după moartea Ștefaniei Szabo: “De ce făcea şapte gărzi pe lună sau de ce altcineva făcea...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Mila Kunis, adevărul despre motivele care au determinat-o să spună ani întregi că e din Rusia, deși s-a...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles