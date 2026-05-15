Președintele Nicușor Dan, împreună cu băiețelul lui, vizitează vineri expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA. Este vorba despre cea mai mare expoziție de apărare din regiune, la care participă peste 550 de companii din 36 de țări.

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare şi securitate a început, miercuri, la Bucureşti, pe platforma Romaero Băneasa.

Potrivit unui comunicat transmis Administraţia Prezidenţială, cea de a X-a ediţie, care marchează 20 de ani de la lansare, este şi cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de ţări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt aşteptaţi mai mult de 30.000 de vizitatori şi peste 350 de oficiali români şi străini de nivel înalt.

Primele două zile ale evenimentului sunt dedicate, exclusiv, vizitatorilor oficiali, militari şi de afaceri, urmând ca în cea de a treia zi accesul în expoziţia exterioară să fie permis şi publicului larg.

În toate cele trei zile, participarea la eveniment este deschisă şi reprezentanţilor companiilor româneşti şi ai autorităţilor locale, în baza unei înregistrări prealabile, pentru a încuraja parteneriatele şi proiectele de investiţii în România.

Companiile expozante

Sunt prezente firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, precum: Lockheed Martin - producătorul aeronavei multirol de generaţia a V-a, F-35; Raytheon - producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace - furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar - producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo - producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forţelor Aeriene Române; Rafael - furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT - producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forţelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA şi Airbus, precum şi producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock şi Colt.

Cea mai semnificativă reprezentare este, din nou, cea a Statelor Unite ale Americii, cu 50 de companii expozante, apoi Germania, cu 37 de producători, Coreea de Sud - 27, Turcia şi Franţa - câte 21 de companii, iar industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology şi MARCTEL, cât şi de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicaţii duale. Ediţia din acest an aduce un număr mai mare de companii interesate de accesul la proiecte din industria de apărare şi de colaborări cu integratori internaţionali prezenţi la BSDA.

Conform comunicatului, alături de echipamentele şi tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduieşte şi o expoziţie de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forţelor pentru Operaţii Speciale, a Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne şi Armatei Statelor Unite ale Americii, precum şi o serie de conferinţe tematice, dedicate celor cinci domenii operaţionale militare.

Ediţia din acest an este patronată de preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ce expune România

Ministerul Apărării Naţionale participă la BSDA cu standuri la care vor fi prezentate oferta educaţională şi oportunităţile de carieră în armată. La exterior, în expoziţie statică, Armata României va prezenta publicului armament şi tehnică de luptă.

Astfel, Forţele Terestre Române expun, printre altele, transportoare de trupe PIRANHA V, maşini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR, autoturisme tactice VAMTAC S3, autovehicule tactice blindate de tip uşor (ATBTU) Cobra 2, o instalaţie de lansare HIMARS, precum şi radare de diferite tipuri.

Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale prezintă aparatură electrono-optică şi de comunicaţii, echipamente utilizate pentru inserţie prin paraşutare sau scufundare, tehnică de luptă de ultimă generaţie, drone, armament, motociclete electrice şi ATV-uri.

Forţele Aeriene Române expun elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT şi IAR 330 PUMA LRM, o aeronavă F-16 Fighting Falcon, un radar mobil TPS 79 R, o autospecială EOD, autospeciale de cercetare CBRN şi un sistem PATRIOT, iar aeronave F-16 Fighting Falcon ale Armatei României şi Eurofighter Typhoon ale Regatului Unit al Marii Britanii vor survola Capitala.

Forţele Navale sunt reprezentate de personal şi tehnică de la Centrul 39 Scafandri şi Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, iar Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va prezenta proiectul de cercetare ASMINES - dronă navală de suprafaţă, dezvoltat în cooperare cu parteneri economici.

La rândul său, Centrul de cercetare şi inovare pentru apărare CBRN şi ecologie expune un sistem de monitorizare a agenţilor chimici cu ajutorul unei platforme fără pilot, un dispozitiv terestru robotizat pentru decontaminare RBC şi un sistem aerian fără pilot pentru neutralizarea minelor marine în derivă găsite la suprafaţa mării. Centrul de cercetare şi inovare pentru Forţele Navale va prezenta publicului un vehicul de suprafaţă autonom.

BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti.

