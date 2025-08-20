Nicuşor Dan, în vizită la Roşia Montană: „E un sit unic în lume și trebuie să-l facem să atragă 2 milioane de turiști”

Preşedintele Nicuşor Dan se află din nou, miercuri, la Roşia Montană. Şeful statului a mărturisit că a degustat produse tradiţionale, făcute în casă, şi a primit mici cadouri, el afirmând că oamenii din Roşia Montană fac parte dintr-o „comunitate foarte caldă”. Nicuşor Dan a spus că locul poate atrage nu 20.000, ci două milioane de turişti, dacă este bine pus în valoare.



Preşedintele Nicuşor Dan s-a întors, miercuri, la Roşia Montană, unde continuă vacanţa alături de familia sa. El a povestit, răspunzând unor întrebări, că a degustat produse locale.



„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, şorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, şi în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a răspuns Nicuşor Dan, citat de News.ro.



El a mărturisit că gazda sa de la Roşia Montană i-a oferit o sticlă de ţuică, iar copiilor le-a dat un borcan de miere. De asemenea, preşedintele a primit un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din localitate.



„E o comunitate foarte caldă aici, în Roşia Montană, şi o să revin cu plăcere”, a spus preşedintele.



De altfel, Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că a mai fost la Roşia Montană în trecut şi pe unii dintre membrii acestei comunităţi îi cunoaşte din discuţiile pe care ei le-a avut cu ei la Bucureşti.



„Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localităţi sunt în creştere. Cred că pentru Roşia Montană, ca şi pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm şi privatul, pentru că sunt oportunităţi, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roşia Montană e un sit unic în lume şi trebuie să aducem specialiştii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turişti, ci 2.000.000 de turişti”, a declarat, miercuri, şeful statului.

