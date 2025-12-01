Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”

Președintele Nicușor Dan a transmis, în discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a României, că „România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a nu lupta cu corupția.”

„Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a nu lupta cu corupția. Sunt revoltați când văd că oameni corupți vin și le dau lecții la televizor. Acum un an România a anulat alegerile prezidențiale. A creat un dubiu (…) Avem multe dovezi în legătură cu războiul hibrid al Rusiei. Nu avem un raport complex cu ce s-a întâmplat acum 1 an. Avem o administrație publică depășită, care nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut 500 km de drum expres în ultimii 5 ani. Invitația pe care v-o fac tuturor este că coborâm toți nivelul vocii, să discutăm cu calm problemele pe care le avem, fără a încerca să le ascundem. Vă invit pe toți să cotinuați să credeți în România. La mulți ani, România! La mulți ani, români!” a transmis Nicușor Dan.

