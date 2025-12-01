Live TV

Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a transmis, în discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a României, că „România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a nu lupta cu corupția.”

„Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a nu lupta cu corupția. Sunt revoltați când văd că oameni corupți vin și le dau lecții la televizor. Acum un an România a anulat alegerile prezidențiale. A creat un dubiu (…) Avem multe dovezi în legătură cu războiul hibrid al Rusiei. Nu avem un raport complex cu ce s-a întâmplat acum 1 an. Avem o administrație publică depășită, care nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut 500 km de drum expres în ultimii 5 ani. Invitația pe care v-o fac tuturor este că coborâm toți nivelul vocii, să discutăm cu calm problemele pe care le avem, fără a încerca să le ascundem. Vă invit pe toți să cotinuați să credeți în România. La mulți ani, România! La mulți ani, români!” a transmis Nicușor Dan.

Știre în curs de actualizare

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
5
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Digi Sport
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt localnici, au fost aduşi. Organizatorii nu vor mai primi aprobare”
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis nu a onorat invitația de a participa la parada de Ziua Națională. Anunțul lui Nicușor Dan
FED GEORGESCU ALBA IULIA 011225 R14_00138
Tensiuni la Alba Iulia de 1 Decembrie: îmbrânceli și scandări pentru Simion, Georgescu și Șoșoacă. Ilie Bolojan, huiduit
INSTANT_PARADA_FINAL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, întrebat despre lipsa unui șef la Ministerul Apărării: „Să nu stricăm sărbătoarea națională”
david popovici cu tricolorul pe spate
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României: „Mândru să te reprezint!”. Rezultatele care i-au marcat anul
Recomandările redacţiei
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu...
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița
IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după...
salvamont avalasa
Risc crescut de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu...
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Ilie Bolojan, huiduit pe Imnul Național. Mulțimea i-a cerut demisia...
Ultimele știri
OMS cere ca Ozempic și alte medicamente pentru slăbit să fie disponibile în toată lumea și explică modul corect de utilizare
Un tânăr din Argeş i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare. A fost arestat preventiv
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce ar fi fost bătut de susținătorii acestuia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță noul Primar General al Bucureștiului. „Va câștiga fără drept de apel”
Adevărul
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe
Playtech
Temperatura ideală pentru tur și retur la o centrală în condensare. Valorile care reduc factura cu până la 30%
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...