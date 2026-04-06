Live TV

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: Diversitatea combate prejudecățile și extremismul

Data publicării:
Nicușor Dan. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Internațională a Romilor și a Sărbătorii etniei romilor din România în care a subliniat rolul comunității rome în consolidarea diversității și progresului societății. „O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare”, a afirmat șeful statului, care a adăugat că integrarea romilor și susținerea tinerei generații prin programe sociale oferă „o șansă la o viață mai bună”.

În mesajul său prezentat de către consilierul de stat Cristian Roșu, la evenimentul OPRE GALA, organizat Agenția Națională pentru Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher la Camera de Comerț și Industrie a României, președintele a evidențiat contribuția romilor la societatea românească.

„Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic și cultural din țara noastră”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat importanța incluziunii și a valorificării potențialului tuturor cetățenilor.

„O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toții atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează”, a adăugat el.

Președintele a mai subliniat rolul diversității în combaterea prejudecăților și extremismului.

„Sărbătoarea de astăzi ne reamintește cât de importantă este diversitatea, ca forță care ne ajută să progresăm și combatem prejudecățile și extremismul. Prin susținerea și integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună”, a completat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra provocărilor rămase.

„Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi de integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuși să reducem semnificativ inegalitățile sociale și economice”, a mai spus șeful statului.

În încheiere, președintele a transmis un mesaj de apreciere și încurajare pentru comunitatea romă.

„Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României. La mulți ani comunității romilor din România!”, a mai spus el.

Evenimentul OPRE GALA a reunit reprezentanți ai comunității rome și oficiali guvernamentali, marcând importanța dialogului și colaborării interculturale în societatea românească.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
4
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi primiți la Cotroceni, iar Nicușor Dan ar putea merge la Kiev
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și Transporturilor la Cotroceni. Discuții privind criza carburanților
Romania NATO
Nicușor Dan, la 77 de ani de la înființarea NATO: Contextul internațional ne reamintește cât de prețioasă și fragilă este pacea
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul Paștelui Catolic și al Floriilor: „Învierea ne reconectează la valorile umanității”
Nicușor Dan.
Cum răspunde Petrișor Peiu la întrebarea: „Este suspendarea lui Nicușor Dan o prioritate pentru AUR?”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
Atac la Yazd, Iran. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Iranul vorbește despre o...
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Rezerviștii din două județe vor fi mobilizați de MApN. Când are loc...
Ultimele știri
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Când începe sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă în timpul Campionatului Mondial
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Declarația unică și veniturile din străinătate. De ce nu apar în formularul precompletat de ANAF și ce ai de...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”