Nicușor Dan, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: Diversitatea combate prejudecățile și extremismul

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Internațională a Romilor și a Sărbătorii etniei romilor din România în care a subliniat rolul comunității rome în consolidarea diversității și progresului societății. „O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare”, a afirmat șeful statului, care a adăugat că integrarea romilor și susținerea tinerei generații prin programe sociale oferă „o șansă la o viață mai bună”.

În mesajul său prezentat de către consilierul de stat Cristian Roșu, la evenimentul OPRE GALA, organizat Agenția Națională pentru Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher la Camera de Comerț și Industrie a României, președintele a evidențiat contribuția romilor la societatea românească.

„Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic și cultural din țara noastră”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat importanța incluziunii și a valorificării potențialului tuturor cetățenilor.

„O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toții atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează”, a adăugat el.

Președintele a mai subliniat rolul diversității în combaterea prejudecăților și extremismului.

„Sărbătoarea de astăzi ne reamintește cât de importantă este diversitatea, ca forță care ne ajută să progresăm și combatem prejudecățile și extremismul. Prin susținerea și integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună”, a completat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra provocărilor rămase.

„Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi de integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuși să reducem semnificativ inegalitățile sociale și economice”, a mai spus șeful statului.

În încheiere, președintele a transmis un mesaj de apreciere și încurajare pentru comunitatea romă.

„Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României. La mulți ani comunității romilor din România!”, a mai spus el.

Evenimentul OPRE GALA a reunit reprezentanți ai comunității rome și oficiali guvernamentali, marcând importanța dialogului și colaborării interculturale în societatea românească.

Editor : Ana Petrescu