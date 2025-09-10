Noi detalii în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi în Drobeta-Turnu Severin. Ipoteza luată în calcul de anchetatori

Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, procurorii care au făcut cercetarea la faţa locului au stabilit că femeia de 57 de ani a murit prin spânzurare.

„În ceea ce îl priveşte pe minorul de 7 ani, găsit, de asemenea, decedat, se va stabili cauza decesului în urma necropsiei. Pe trupul băieţelului nu au fost observate urme de violenţă”, a declarat sursa citată, conform Actual Mehedinţi.

O fostă elevă a femeii, care era profesoară de logică la Liceul „Traian Lalescu”, din Orşova şi lucra, în paralel, şi la Penitenciarul Vânjuleţ, a declarat, potrivit aceleiaşi surse, că aceasta era „o persoană foarte puternică”, dar că, în ultima perioadă, „se schimbase şi devenise ciudată”, intrând în depresie după divorţul de tatăl copilului, cu care se judeca pentru custodia micuţului.

Luni, copilul în vârstă de 7 ani ar fi trebuit să înceapă clasa pregătitoare, însă nu a ajuns la şcoală.

De altfel, nici femeia nu a ajuns luni la cursuri, colegii acesteia fiind şocaţi de ceea ce s-a întâmplat.

„Le-am spus poliţiştilor că săptămâna trecută doamna profesor a venit la şcoală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme şi nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este şocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este şocat”, a declarat directorul Lceului „Traian Lalescu” din Orşova, Ghiţă Dorin Oprescu, citat de „Actual Mehedinţi”.

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi, afirmă, potrivit cotidianului citat, că începând din 2020, la instanţele din Mehedinţi au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.

„La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracţiuni pe care le-ar fi săvârşit tată minorului: pornografie infantilă, ameninţare, hărţuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declaraţii şi fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluţii de clasare”, afirmă judecătorul.

Potrivit acestuia, la rândul său, tatăl copilului ar fi făcut plângere împotriva femeii pentru nerespectarea măsurilor dispuse de o instanţă privind încredinţarea minorului, femeia fiind sancţionată cu avertisment.

„Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să aibă loc soluţionarea altei cauze penale în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, a mai spus magistratul, potrivit Actual Mehedinţi.

Cea care a sesizat, marţi dimineaţă, Poliţia în acest caz a fost chiar sora femeii, care le-a spus poliţiştilor că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de cel puţin două zile, iar când a mers la apartamentul ei, nu i-a răspuns nici la sonerie, motiv pentru care s-a îngrijorat. Chemaţi la faţa locului, pompierii au spart uşa locuinţei, în interior fiind găsite cele două cadavre.

