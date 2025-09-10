Live TV

Noi detalii în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi în Drobeta-Turnu Severin. Ipoteza luată în calcul de anchetatori

Data actualizării: Data publicării:
banda a politiei pe care scrie politia, nu treceti
Poliţia a deschis o anchetă în acest caz. FOTO: Digi24

Autorităţile din Mehedinţi au declanşat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, şi-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat. Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi afirmă că începând din 2020, la instanţele din acest judeţ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, procurorii care au făcut cercetarea la faţa locului au stabilit că femeia de 57 de ani a murit prin spânzurare.

„În ceea ce îl priveşte pe minorul de 7 ani, găsit, de asemenea, decedat, se va stabili cauza decesului în urma necropsiei. Pe trupul băieţelului nu au fost observate urme de violenţă”, a declarat sursa citată, conform Actual Mehedinţi.

O fostă elevă a femeii, care era profesoară de logică la Liceul „Traian Lalescu”, din Orşova şi lucra, în paralel, şi la Penitenciarul Vânjuleţ, a declarat, potrivit aceleiaşi surse, că aceasta era „o persoană foarte puternică”, dar că, în ultima perioadă, „se schimbase şi devenise ciudată”, intrând în depresie după divorţul de tatăl copilului, cu care se judeca pentru custodia micuţului.

Luni, copilul în vârstă de 7 ani ar fi trebuit să înceapă clasa pregătitoare, însă nu a ajuns la şcoală.

De altfel, nici femeia nu a ajuns luni la cursuri, colegii acesteia fiind şocaţi de ceea ce s-a întâmplat.

„Le-am spus poliţiştilor că săptămâna trecută doamna profesor a venit la şcoală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme şi nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este şocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este şocat”, a declarat directorul Lceului „Traian Lalescu” din Orşova, Ghiţă Dorin Oprescu, citat de „Actual Mehedinţi”.

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi, afirmă, potrivit cotidianului citat, că începând din 2020, la instanţele din Mehedinţi au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale.

„La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracţiuni pe care le-ar fi săvârşit tată minorului: pornografie infantilă, ameninţare, hărţuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declaraţii şi fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluţii de clasare”, afirmă judecătorul.

Potrivit acestuia, la rândul său, tatăl copilului ar fi făcut plângere împotriva femeii pentru nerespectarea măsurilor dispuse de o instanţă privind încredinţarea minorului, femeia fiind sancţionată cu avertisment.

„Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să aibă loc soluţionarea altei cauze penale în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, a mai spus magistratul, potrivit Actual Mehedinţi.

Cea care a sesizat, marţi dimineaţă, Poliţia în acest caz a fost chiar sora femeii, care le-a spus poliţiştilor că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de cel puţin două zile, iar când a mers la apartamentul ei, nu i-a răspuns nici la sonerie, motiv pentru care s-a îngrijorat. Chemaţi la faţa locului, pompierii au spart uşa locuinţei, în interior fiind găsite cele două cadavre.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Șeful NATO îl somează pe...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
3
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Digi Sport
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID300416_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat...
profimedia-0945094742
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă...
profimedia-1035748215
„Blocați totul”. Proteste de amploare în Franța: aproape 300 de...
guvern republica moldova fb
Prima reacție a Guvernului de la Chișinău în cazul fostului adjunct...
Ultimele știri
Polițiștii locali ar putea purta Bodycam pe uniformă. Condițiile în care ar fi folosite (proiect)
Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit într-un accident grav lângă Baia Mare. Mașina lor a intrat într-un TIR
Viktor Ianukovici, fostul președinte prorus al Ucrainei, pierde definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: o femeie și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în apartament
N17 PACIENTI ABANDONATI CARLA VO 160725_00087
Ministerul Sănătății a sesizat Parchetul General: pacienți cu dizabilități, externați ilegal și trimiși în grija unui bărbat din Bihor
paturi de spital
Spitalul de Urgenţă din Drobeta-Turnu Severin a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, după moartea unui pacient
căciulă cu aur
Un bărbat a intrat cu pistolul în sediul partidului AUR din Drobeta Turnu Severin. Poliția face cercetări
grindina domnesti
Cod roșu și Ro-Alert de vijelie în București. Furtuni puternice în mai multe județe: grindină, mașini blocate în pasaje inundate
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”...
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Cum se împart banii din conturi după deces. Ce acte sunt necesare la bancă
Digi FM
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „„Nu totul...
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat...
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Drew Barrymore și Catherine Zeta-Jones, despre omul care le-a schimbat cariera și viața: "Lui îi datorăm...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea