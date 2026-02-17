Live TV

Video „O bătaie de joc!”. Cum arată drumul lui Brâncuși, de două milioane de euro, pentru care constructorul a fost amendat cu 4.250 de lei

Data publicării:
drum brancusi distrus
Drumul care leagă operele lui Brâncuși a fost inclus în Patrimoniul UNESCO și trebuia să fie gata în 2021. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Drumul lui Brâncuși din centrul orașului Târgu-Jiu arată deplorabil, deși abia a fost reabilitat. Pavajul de piatră s-a spart sau s-a desprins în multe locuri, iar unele pietre pot fi chiar scoase cu mâna. Drumul care leagă operele marelui sculptor a costat două milioane de euro, iar firma care s-a ocupat de reabilitare a fost amendată pentru lucrările de proastă calitate. Cu 4.250 de lei. „Este o bătaie de joc!”, sunt de părere localnicii.

„Turiștii care vin la Târgu Jiu și vor să viziteze operele lui Constantin Brâncuși pot începe cu Coloana Infinitului din spatele meu, însă în drumul lor până la restul operelor, oamenii vor avea un peisaj nu foarte plăcut. Pe Calea Eroilor, modernizată cu două milioane de euro, dalele de beton s-au deplasat și, mai mult decât atât, a fost amplasată piatră cubică. Și aceasta se mișcă”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„E o nenorocire! Dacă dalele se sparg, nu-i de calitate. S-au spart, s-au distanțat, s-au rupt. Locuiesc în zonă de peste 40 și ceva de ani. Este o bătaie de joc! Este un ban public, care s-a dus pe apa sâmbetei”, e de părere un localnic.

Drumul care leagă operele lui Brâncuși a fost inclus în Patrimoniul UNESCO și trebuia să fie gata în 2021. Nici până acum, însă, nu a fost recepționat.

„Groaznic!”, spune altcineva. Întrebat de ce o lasă autoritățile să arate așa, acesta răspunde scurt: „Incompetență!”

„Problema sunt aceste dale, care pot lovi orice e sub mașină: baie de ulei, grup motor, planetare”, e de părere un șofer.

„Nu din cauza circulației sunt deplasate, ci din cauza proastei execuții”, concluzioneaza altcineva.

Firma de construcții care a realizat lucrările de reabilitare a fost sancționată.

„Amendă în cuantum de 4.250 de lei, privind nerespectarea obligației de asigurare a viabilității părții carosabile”, a transmis Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

„O mare parte dintre probleme nu i se datorează constructorului, pentru că a avut un proiectant, un diriginte de șantier și era normal ca atunci când s-a realizat acest proiect, în condițiile în care se constatau acele deficiențe, ele trebuiau modificate în acel moment”, e de părere Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.

Primarul spune că firma de construcții trebuie să remedieze problemele până la finalul anului, când drumul trebuie să fie recepționat.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
4
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
lideri coalitie guvernare
5
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și pentru taxe...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu este cercetat. Nu ar fi la prima abatere
scoala distrusa mh
Școală distrusă de grindină, ploaie și nepăsare. Primăria nu are bani nici de salarii. Cum arată acum clădirea: „S-a ales praful”
traseul revolutiei
Lucrări de mântuială. Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, deteriorat înainte să fie gata. Pe cine dă vina firma de construcții
perfuzie in mana unui copil, la spital
Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor
pompieri voluntari
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce poate obține România prin participarea la Consiliul Păcii al lui...
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul...
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Cristian Diaconescu, despre „bomba nucleară europeană”: „Nu-mi...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
„Nu știm ce se va întâmpla în următoarea oră”. Iranul, măcinat de...
Ultimele știri
Renașterea vechiului „imperiu nuclear interior” al Chinei: De ce se teme SUA de relansarea celui de-al Treilea Front al lui Mao Zedong
Sistemul Starlink: Cum influențează compania lui Elon Musk geopolitica
Specialiștii concluzionează că toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi era sintetică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost...
Adevărul
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online