Drumul lui Brâncuși din centrul orașului Târgu-Jiu arată deplorabil, deși abia a fost reabilitat. Pavajul de piatră s-a spart sau s-a desprins în multe locuri, iar unele pietre pot fi chiar scoase cu mâna. Drumul care leagă operele marelui sculptor a costat două milioane de euro, iar firma care s-a ocupat de reabilitare a fost amendată pentru lucrările de proastă calitate. Cu 4.250 de lei. „Este o bătaie de joc!”, sunt de părere localnicii.

„Turiștii care vin la Târgu Jiu și vor să viziteze operele lui Constantin Brâncuși pot începe cu Coloana Infinitului din spatele meu, însă în drumul lor până la restul operelor, oamenii vor avea un peisaj nu foarte plăcut. Pe Calea Eroilor, modernizată cu două milioane de euro, dalele de beton s-au deplasat și, mai mult decât atât, a fost amplasată piatră cubică. Și aceasta se mișcă”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„E o nenorocire! Dacă dalele se sparg, nu-i de calitate. S-au spart, s-au distanțat, s-au rupt. Locuiesc în zonă de peste 40 și ceva de ani. Este o bătaie de joc! Este un ban public, care s-a dus pe apa sâmbetei”, e de părere un localnic.

Drumul care leagă operele lui Brâncuși a fost inclus în Patrimoniul UNESCO și trebuia să fie gata în 2021. Nici până acum, însă, nu a fost recepționat.

„Groaznic!”, spune altcineva. Întrebat de ce o lasă autoritățile să arate așa, acesta răspunde scurt: „Incompetență!”

„Problema sunt aceste dale, care pot lovi orice e sub mașină: baie de ulei, grup motor, planetare”, e de părere un șofer.

„Nu din cauza circulației sunt deplasate, ci din cauza proastei execuții”, concluzioneaza altcineva.

Firma de construcții care a realizat lucrările de reabilitare a fost sancționată.

„Amendă în cuantum de 4.250 de lei, privind nerespectarea obligației de asigurare a viabilității părții carosabile”, a transmis Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

„O mare parte dintre probleme nu i se datorează constructorului, pentru că a avut un proiectant, un diriginte de șantier și era normal ca atunci când s-a realizat acest proiect, în condițiile în care se constatau acele deficiențe, ele trebuiau modificate în acel moment”, e de părere Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.

Primarul spune că firma de construcții trebuie să remedieze problemele până la finalul anului, când drumul trebuie să fie recepționat.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia