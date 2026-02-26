Live TV

Video O deputată POT cere anularea concertelor Trooper la Palatul Copiilor: „Scheletele de pe afiș sunt inacceptabile”. Reacția formației

codruta maria corches deputata POT
Deputata POT care vrea anularea concertelor Trooper de la Palatul Copiilor. Foto: Codruța Maria Corcheș Facebook

Deputata POT Codruța Maria Corcheș a lansat o petiție prin care solicită anularea concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper, programate pe 28 februarie și 1 martie la Palatul Național al Copiilor din Capitală. Ea a susținut că afișul evenimentului, care prezintă un schelet cu aripi negre, creează o asociere „greșită și inacceptabilă” cu locul unde se desfășoară. Alin Nica, solistul formației, i-a răspuns și a anunțat că va lua măsuri legale împotriva acesteia, pentru că „nu putem arunca vorbe fără nicio consecință”.

Parlamentara POT invocă, în textul petiției motive precum „protecția minților tinere” și „sfidarea valorilor creștine”.

„Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.

Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.

Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor”, arată petiția inițiată de Codruța Maria Corcheș.

De cealaltă parte, într-un interviu la Rock FM, solistul trupei Alin Nica a spus că va lua măsuri legale împotriva deputatei POT, pentru că „nu putem arunca vorbe fără nicio consecință”.

„Problema mea e că ne-au acuzat că avem un impact negativ asupra copiilor. În 2008, când au avut loc inundațiile din Moldova, am sărit în ajutorul copiilor și am donat toți banii câștigați din concertul cu Iron Maiden, inclusiv din merch”.

„Am făcut o grămadă de lucruri pentru copii, în permanență avem versuri din Max Blacker, avem versuri din Bacovia, facem lucruri bune în general. Tocmai de noi ai venitul să te iei. Sunt școli în România unde copiii sunt încurajați să folosească albumele noastre istorice ca suport educațional. Sunt predate materii cu ajutorul pieselor noastre. Tocmai de noi s-a trezit să spună că suntem răi, că suntem sataniști!”, a mai spus el.

