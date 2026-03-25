O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum al unei centrale din Estonia. Și Letonia a raportat un incident

O dronă provenind de pe teritoriul rus a lovit coşul de fum al unei centrale electrice din Estonia, miercuri dimineaţă, fără consecinţe pentru reţea, a anunţat Serviciul estonian de Securitate Internă (ISS), potrivit AFP.

„O dronă a lovit coşul de fum al centralei electrice din Auvere. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului”, a precizat ISS într-un comunicat. „Drona a intrat în spaţiul aerian estonian provenind din spaţiul aerian rus”, a adăugat serviciul.

O anchetă supervizată de Parchetul General al ţării baltice a fost încredinţată ISS, agenţie subordonată Ministerului de Interne.

Centrala de la Auvere, operată de grupul Enefit Power, este situată în nord-estul Estoniei, lângă oraşul Narva, la graniţa cu Rusia.

Autorităţile estoniene nu au precizat dacă drona este rusă sau ucraineană, însă au reamintit că Ucraina a lansat numeroase atacuri asupra Rusiei în timpul nopţii, vizând în special importantul port Ust-Luga, din Golful Finlandei, care se învecinează cu coastele estoniene.

„Acestea sunt efectele războiului de agresiune la scară largă al Rusiei”, a transmis directorul general al ISS, Margo Palloson, spunând că se teme de „apariţia unor astfel de incidente în viitor”.

Letonia a raportat, de asemenea, că o dronă a intrat în spațiul său aerian, s-a prăbușit și ar fi putut exploda în apropierea graniței cu Rusia, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, citat de Bloomberg. Prim-ministrul leton Evika Silina a declarat într-o postare pe X că, potrivit informațiilor preliminare, drona ar fi putut fi ucraineană.

Poliția de stat, grănicerii și armata investighează zona din apropierea regiunii Kraslava, din estul Letoniei. Nicio persoană nu a fost rănită și nicio infrastructură nu a fost avariată, potrivit comunicatului.

