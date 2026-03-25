Live TV

O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum al unei centrale din Estonia. Și Letonia a raportat un incident

Data publicării:
image_1774429645516
Centrala electrică Auvere din Estonia. Foto: Google Maps

O dronă provenind de pe teritoriul rus a lovit coşul de fum al unei centrale electrice din Estonia, miercuri dimineaţă, fără consecinţe pentru reţea, a anunţat Serviciul estonian de Securitate Internă (ISS), potrivit AFP.

„O dronă a lovit coşul de fum al centralei electrice din Auvere. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului”, a precizat ISS într-un comunicat. „Drona a intrat în spaţiul aerian estonian provenind din spaţiul aerian rus”, a adăugat serviciul.

O anchetă supervizată de Parchetul General al ţării baltice a fost încredinţată ISS, agenţie subordonată Ministerului de Interne.

Centrala de la Auvere, operată de grupul Enefit Power, este situată în nord-estul Estoniei, lângă oraşul Narva, la graniţa cu Rusia.

Autorităţile estoniene nu au precizat dacă drona este rusă sau ucraineană, însă au reamintit că Ucraina a lansat numeroase atacuri asupra Rusiei în timpul nopţii, vizând în special importantul port Ust-Luga, din Golful Finlandei, care se învecinează cu coastele estoniene.

„Acestea sunt efectele războiului de agresiune la scară largă al Rusiei”, a transmis directorul general al ISS, Margo Palloson, spunând că se teme de „apariţia unor astfel de incidente în viitor”.

Letonia a raportat, de asemenea, că o dronă a intrat în spațiul său aerian, s-a prăbușit și ar fi putut exploda în apropierea graniței cu Rusia, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, citat de Bloomberg. Prim-ministrul leton Evika Silina a declarat într-o postare pe X că, potrivit informațiilor preliminare, drona ar fi putut fi ucraineană.

Poliția de stat, grănicerii și armata investighează zona din apropierea regiunii Kraslava, din estul Letoniei. Nicio persoană nu a fost rănită și nicio infrastructură nu a fost avariată, potrivit comunicatului.

Citește și:

VIDEO Atac cu drone asupra celui mai mare port rusesc pentru exportul de petrol de la Marea Baltică

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Scumpire caburanti
3
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
botgros
4
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
valeri zalujnii la o sedinta
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Fotografie concept cu siluetele a trei bărbați cu aer de spion pe fundalul drapelului rusesc.
Un ucrainean şi o româncă, arestaţi în Spania şi Germania sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. Cum acționau cei doi
Explozie in portul Primorsk
Atac cu drone asupra celui mai mare port rusesc pentru exportul de petrol de la Marea Baltică
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a distrus un bloc în Harkov la începutul lunii
telegram continut interzis ilegal
Cine se află în spatele canalelor Telegram pline de clipuri cu prizonieri de război ucraineni uciși și cu cadavrele lor profanate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Nouă versiune a OUG pentru reducerea prețului combustibililor...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
protest damen BNS santier mangalia
Șantierul Naval Mangalia va intra în faliment, anunță BNS, după ce...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un...
Ultimele știri
Scumpirile la carburanți, în centrul disputelor din Guvern. Expert în energie: „reducerea accizelor ar fi soluția simplă și eficientă”
PNL le răspunde social-democraților: Criza carburanților nu e subiect de campanie. Pozițiile PSD servesc altor scopuri
Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Echipa naţională a plecat la Istanbul. Generaţia de Aur, alături de Generaţia de Suflet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii ale căror vieți amoroase se transformă radical din 25 martie 2026. Sentimentele sunt arătate în...
Cancan
Românii care vor rămâne fără loc de muncă. Ilie Bolojan a făcut anunțul: 'Este cât se poate de corect'
Fanatik.ro
Preţul biletelor la Turcia – România a explodat pe pieţele secundare! Turcii cer și 2000 de euro cu o zi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a dat lovitura: încasări uriașe pentru clubul patronat de Mihai Rotaru! Radiografia...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Un student român în străinătate, revoltat de problemele întâmpinate pentru a obține cardul de sănătate. Ce i...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”