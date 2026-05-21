Live TV

Eurovision 2027 este deja amenințat de noi boicoturi: Mai multe țări ezită să participe la ediția de anul viitor

Data publicării:
eurovision
Eurovision 2027 este deja amenințat de noi boicoturi. Foto: Profimedia

După ediţia din 2026 de la Viena, marcată de boicoturi şi proteste, nimeni nu ştie cu certitudine dacă toţi invitaţii vor fi prezenţi la următorul concurs, care va avea loc în Bulgaria. Şi în acest an, participarea Israelului la concurs, în plin război din Gaza, a riscat să pună în pericol desfăşurarea evenimentului.

Irlanda a fost prima ţară care s-a pronunţat clar pe această temă. Întrebat a doua zi după finală despre posibilitatea unei reveniri în 2027, directorul general al Radioteleviziunii Irlandeze (RTÉ), Kevin Bakhurst, a declarat: „În calitate de radiodifuzor de serviciu public, care crede în importanţa protejării jurnaliştilor şi a drepturilor omului, nu există niciun motiv în acest moment să ne schimbăm decizia”.

„Raţionamentul nostru rămâne valabil: civilii continuă să moară în număr semnificativ în Gaza şi în Liban. Jurnaliştii continuă să fie vizaţi”, a declarat el în cadrul emisiunii „Morning Ireland” de la RTÉ Radio 1, citat de News.ro.

Regatul Ţărilor de Jos a suspendat orice decizie privind ediţia din 2027. Prin intermediul unor comunicate de presă, posturile de televiziune olandeze NPO şi AVROTROS au declarat că aşteaptă o decizie din partea Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune. Aceasta din urmă ar urma să efectueze o evaluare oficială luna viitoare.

Islanda, Spania şi Slovenia nu s-au pronunţat încă cu privire la următoarea ediţie. Posturile de televiziune din aceste trei ţări s-au opus ferm participării Israelului la Eurovision - nici măcar nu au transmis spectacolul în acest an. Pare puţin probabil ca acestea să-şi schimbe poziţia.

Cu o zi înainte de Eurovision, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez – unul dintre cei mai virulenţi critici ai Israelului din cadrul Uniunii Europene – a declarat că îşi plasează ţara „de partea cea bună a istoriei” prin refuzul de a participa la Eurovision. RTVE a difuzat astfel mesajul chiar în momentul în care începea marea finală de la Viena: „Eurovisionul este o competiţie, nu drepturile omului. Nu este loc pentru indiferenţă. Pace şi dreptate pentru Palestina”.

În ceea ce priveşte ţările participante la ultima ediţie, doar Belgia s-a pronunţat oficial pe această temă. După o perioadă de ezitare, postul de televiziune valon RTBF a decis în cele din urmă să participe la concursul de la Viena. Anul viitor, va fi rândul postului flamand VRT să desemneze un candidat pentru Eurovision, dacă va decide, totuşi, să participe.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
5
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Digi Sport
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Alexandra Căpitănescu
Alexandra Căpitănescu, la Digi24: „Publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii juriului”
Eurovision 2026 Final, Wien, Austria - 16 May 2026
Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este exploatat de mai multe forțe politice”
Alexandra Capitanescu eurovision Inquam Photos George Calin  2026 2026-03-04-8943
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru publicul din R. Moldova: „Mulţumim tuturor fanilor! Nu suntem supăraţi pe juriu”
vlad turcanu fb
Directorul demisionar al televiziunii publice din R. Moldova: România a avut o concurentă capabilă să câştige Eurovision
Recomandările redacţiei
Explozia din Goerlitz, Germania.
Ambele românce date dispărute în explozia din Görlitz, găsite moarte...
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan intervine în controversa finanțării ONG: „O...
Graph,Falling,Down,In,Front,Of,Romania,Flag.,Crisis,Concept
Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere...
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Guvernul avertizează asupra întârzierilor din PNRR la restructurarea...
Ultimele știri
Programul Rabla ar putea fi limitat la mașini fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu: „Valoarea voucherelor rămâne aceeași”
Palatul Voievodal Curtea Veche din București intră în reabilitare. Ciucu a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi, pe caniculă, în Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cher a împlinit 80 de ani. Povestea iubirilor ei tumultoase, de la Sonny Bono și Tom Cruise la partenerul cu...
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...