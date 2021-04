Pandemia a accelerat digitalizarea societății românești. Soluții pentru a duce internetul în toată țara

Pandemia a accelerat digitalizarea societății românești, începută în urmă cu mai mulţi ani. Operatorii din industria telecomunicațiilor trag, însă, un semnal de alarmă și subliniază că încă există localități în România unde a vorbi despre soluții digitale este încă un vis frumos. Aceștia vor să dea dovadă de solidaritate și își propun să conecteze la rețeaua de internet, în cel mult trei ani, întreaga țară. Dar spun că ținta nu poate fi atinsă fără sprijinul autorităților locale. Temele au fost dezbătute în cadrul unei conferințe organizate cu prilejul aniversării ediției a 25 a a Zilei Comunicațiilor.



Pandemia a avut un impact pozitiv asupra pieţei telecomunicațiilor din punctul de vedere al digi­talizării. A accelerat pro­ce­se, dar a evidențiat în acelaşi timp carenţe. Un alt factor esenţial pentru digitalizarea României este dezvoltarea reţelei de internet pentru acoperirea tuturor zonelor rurale şi urbane.



Valentin Popoviciu, vicepreședintele Consililui de Administrație Digi Rcs&Rds: E important să ajungem cu această conectivitate de internet pe bandă largă la toți concetățenii noștri. Trebuie să ne uităm la problema rămasă, nu doar la cele rezolvate deja, pentru că sunt încă o serie de comunități care nu beneficiază de acces la internet de mare viteză prin fibră optică, iar noi ne dorim să rezolvăm acest lucru într-un termen relativ scurt, însă avem nevoie de sprijinul autorităților. Sunt alte rețele de utilități în acele zone care asigură acces la conectarea la rețeaua de apă, de electricitate care ar putea fi utilizate în comun și să servească internetul în acele localități. Dacă am găsi o modalitate eficientă de colaborare cu autoritățile, cu sprijinul statului român am reuși să ducem digitalizarea și în locuri unde e cea mai mare nevoie. Aici ar trebuie să ne concetrăm eforturile în următoarea perioadă pentru a rezolva acele decalaje.



Florina Tănase, Director Juridic şi Relaţii Corporative ale Telekom România: Operatorul va fi satisfăcut când vinde servicii, însă mai important e ca acele comunități vor beneficia de avantajele digitalizării, vorbim de telemedicină, educație, inclusiv contactul cu administrația publică locală.



Operatorii de telecomunicaţii se află într-o cursă permanentă de a ţine pasul cu inovaţiile tehnologice pentru a-şi eficientiza şi îmbunătăţi propriile operaţiuni. Dacă 4G a facilitat accesul populaţiei la conţinutul video care a luat o amploare semnificativă în ultimii ani, 5G va veni în plus cu viteze de transfer mai mari și va contribui la îmbunătăţirea experienţei clientului în navigarea pe internet. Operatorii telecom vor trebui să pregătească infrastructura pentru 5G, însă spun că întâmpină multe obstacole.



Cătălin Buliga - Directorul de tehnologie al Vodafone România: Se investesc și se vor investi și mai mulți bani în reconstrucția infrastructurii, în autostrăzi, însă un astfel de proiect nu ia în calcul partea noastră de infrastructură.



Dorin Odiațiu - Director Public Affairs, Partnerships and Wholesale Orange România: Comisia europeană lucrează de anul trecut din septembrie la un set de recomandări pentru încurajarea dezvoltării rețelelor 5G, iar anul acesta a publicat pe 26 martie anul acesta a publicat un set de recomandări, de măsuri pentru conectivitate, unde există 22 de puncte și fiecare stat membru e chemat să trimită către un calendar al implementării acestor recomandări până la sfârșitul lui aprilie.



România va beneficia de cel puțin 6 miliarde euro fonduri europene pentru digitalizare în următorii ani.

