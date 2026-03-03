Live TV

Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie

Guvernul lansează site-ul „Fără hârtie”, noua platformă de debirocratizare a administrației. Foto: Getty Images
Guvernul României invită cetățenii să contribuie la digitalizarea administrației publice și reducerea birocrației prin platforma online „Fără hârtie”, disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro. Prin acest instrument, persoanele fizice, juridice și funcționarii publici pot semnala procedurile greoaie, solicitările redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor.

„Platforma «Fără hârtie» ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni în relația cu administrația, în viața de zi cu zi, și să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie. Este un exercițiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acționăm pentru a-l face mai bun”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Cum funcționează platforma

Orice sesizare încărcată pe platformă este procesată, validată și publicată public. Cetățenii pot urmări în timp real pașii parcurși pentru soluționarea problemelor, fie că țin de modificări procedurale, consultări sau inițiative legislative. Toate datele colectate sunt publice și permit analizarea problemelor recurente, pentru a sprijini deciziile Guvernului în digitalizarea și simplificarea administrației.

La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează cele mai frecvente 10 probleme semnalate și le transmite spre rezolvare instituțiilor competente, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Problemele care necesită modificări legislative sunt dezbătute de grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB, care includ reprezentanți ai cetățenilor, mediului asociativ și mediului de afaceri.

Principiile fundamentale ale platformei

Platforma funcționează pe baza unor principii de administrație publică modernă:

  • O singură dată (Once Only) – statul nu solicită aceleași informații de mai multe ori;
  • Digital din start (Digital by Default) – serviciile publice sunt accesibile online;
  • Interoperabilitate – schimb automat de date între instituții fără hârtie;
  • Centrare pe utilizator – servicii simple și intuitive;
  • Transparență – procese administrative clare și verificabile;
  • Accesibilitate – servicii disponibile tuturor cetățenilor în condiții egale.

Platforma a fost realizată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigurând funcționarea optimă pe toate dispozitivele și protecția datelor colectate.

Prin „Fără hârtie”, Guvernul urmărește să transforme sesizările punctuale în inițiative concrete de reformă, modernizând administrația și făcând-o mai transparentă și responsabilă față de cetățean.

