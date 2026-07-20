Patru avioane de vânătoare ridicate de la sol și mesaj Ro-Alert în județul Tulcea din cauza unui atac al rușilor în Ucraina

Patru avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol și un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea locuitorilor din nordul județului Tulcea a fost emis luni seară, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene la circa 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, anunță un MApN într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, luni seară, „în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România”.

Augoritățile au emis un mesaj Ro-Alert la ora 19:06, după ce „Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea”.

Totodată, MApN anunță că „două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene”.

Ministerul precizează că n„u au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene”, iar starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25.

Editor : B.E.