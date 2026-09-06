Campanie pentru legalizarea industriei porno în Ucraina și o situație „tragicomică”: „Rachetele sunt dăunătoare pentru afaceri”

La fiecare câteva săptămâni, Svitlana Dvornikova pleacă de acasă, din apropierea liniei frontului din Ucraina, și se îndreaptă către o vilă de lux închiriată pe coasta mediteraneană a Franței sau a Spaniei. Se machiază, își pune o perucă, pantofi cu toc înalt și își alege un pseudonim. Dvornikova nu se află acolo pentru a scăpa de război. Ea călătorește în străinătate pentru a transmite în direct show-uri solo către cei un milion de abonați ai săi de pe platforma online pentru adulți OnlyFans. Dacă ar face asta în Ucraina, ar putea ajunge la închisoare, relatează The Wall Street Journal.

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene, producția, distribuția și deținerea de materiale pornografice în Ucraina sunt ilegale, fiind pedepsite cu până la șapte ani de închisoare. Cu toate acestea, Ucraina nu a reușit să pună capăt unei industrii pornografice vaste și profitabile, care, potrivit autorităților, funcționează sub protecția unor polițiști corupți.

Autoritățile ucrainene solicită acum plata impozitelor de la persoanele care lucrează în industria pornografică. Însă oricine se conformează acestei cerințe își confirmă, de fapt, implicarea în activități infracționale.

„Aceste femei fie nu plătesc impozite și riscă acuzații penale pentru asta, fie plătesc impozite și sunt acuzate de încălcarea legilor privind pornografia”, a declarat Yaroslav Zhelezniak, un deputat din opoziție care prezidează comisia de finanțe din Parlamentul Ucrainei. „Este o situație tragicomică”.

Zhelezniak conduce în prezent o campanie pentru legalizarea pornografiei în Ucraina, susținând că acest demers nu numai că ar contribui la combaterea corupției, ci ar genera venituri fiscale de până la 25 de milioane de dolari pe an.

Poate că este doar o picătură în ocean pentru o țară angajată într-un război de supraviețuire, care susține că are nevoie de 120 de miliarde de dolari pe an pentru nevoile sale de apărare. Însă suma prevăzută de Zhelezniak ar fi suficientă pentru a achiziționa 30.000 de drone.

Un proiect de lege la care Zhelezniak este coautor așteaptă a doua lectură în Parlament, după ce a fost aprobat în primă lectură în luna iulie.

Între timp, Dvornikova este una dintre miile de femei care ocolesc legea, activând în străinătate sau părăsind definitiv Ucraina pentru a realiza materiale pornografice — multe dintre ele contribuind, în schimb, la creșterea veniturilor fiscale ale altor țări.

„Este o infracțiune fără victime”, a declarat Lesia Mykhalenko, o avocată specializată în drept fiscal care a reprezentat peste 100 de modele de pe OnlyFans. „Aceasta supraîncarcă inutil sistemul juridic într-un moment în care ar trebui să ne concentrăm pe apărarea țării”.

Timp de ani de zile, autoritățile ucrainene au închis ochii la această industrie obscură. Multe dintre cele mai mari studiouri porno din Ucraina au înregistrat profituri substanțiale, în complicitate cu agenți corupți ai forțelor de ordine. Într-un exemplu recent, Parchetul General al Ucrainei a declarat în luna mai că departamentele de poliție din trei regiuni diferite primeau fiecare câte peste 20.000 de dolari pe lună sub formă de mită.

Situația s-a schimbat după invazia Rusiei. La doi ani de la izbucnirea războiului, autoritățile fiscale din Ucraina au primit date referitoare la mii de ucraineni de la Fenix International, compania-mamă a OnlyFans, cu sediul în Regatul Unit.

Cifrele au arătat că 7.900 de ucraineni au câștigat peste 131 de milioane de dolari pe OnlyFans în cursul anului 2023. Acest lucru a însemnat că erau datorate milioane de dolari în impozite.

Modelele de pe OnlyFans din toată Ucraina au început să primească scrisori de la autorități. Unele câștigau peste 20.000 de dolari pe lună. Multe dintre ele, inclusiv Dvornikova, și-au depus declarațiile fiscale. Fără să știe, acest lucru însemna că acum puteau fi acuzate nu doar de evaziune fiscală, ci și de producerea ilegală de materiale pornografice.

Într-o dimineață din primăvara trecută, Dvornikova și soțul ei își pregăteau fiica pentru școală când a sosit poliția pentru a-i percheziționa locuința și a-i aduce acuzația că a încălcat legea prin producerea de materiale pornografice în scop lucrativ. Polițiștii au confiscat un laptop, stick-uri de memorie și suma echivalentă a 200.000 de dolari în numerar, bani pe care ea a declarat că îi pusese deoparte pentru plata impozitelor.

„Aveau o listă cu modelele de webcam și le cunoșteau toate adresele”, a declarat Dvornikova într-un interviu. Ea a spus că polițiștii i-au spus că le-ar putea da jumătate din bani ca mită și să păstreze restul. Ea a refuzat oferta.

Căutări similare au avut loc în toată țara. O femeie de vreo 20 de ani a declarat pentru sursa citată că, după ce poliția i-a percheziționat apartamentul și a pus-o sub acuzare la începutul acestui an, s-a ascuns într-o altă parte a Ucrainei. Ea a spus că a fost citată de poliție la o audiere în instanță, dar a decis să nu se prezinte, de teamă că autoritățile ar fi vrut să folosească întâlnirea pentru a-i cere mită.

Sute de modele de pe OnlyFans au plecat să locuiască în străinătate. Una dintre ele, care locuiește acum în Georgia, a declarat că această mică țară din Caucaz are o comunitate numeroasă de modele ucrainene de pe OnlyFans, care câștigă mii de dolari în fiecare lună și frecventează cluburile de noapte de lux din capitala țării, Tbilisi.

Cele care au rămas în Ucraina au recurs la soluții alternative.

Fosta chelneriță Iryna Mosiychuk conduce o companie numită Beezone, care se prezintă ca o firmă de consultanță în afaceri. „Creăm oportunități pentru cei care aspiră la mai mult”, se menționează pe site-ul său, care este plin de sloganuri motivaționale și nu dezvăluie nimic despre ceea ce face de fapt Beezone.

Sediul său principal, situat într-o clădire banală cu două etaje de la periferia orașului Liov, în vestul Ucrainei, este de fapt un ansamblu de studiouri de webcam, utilizate de câteva zeci de modele care se prezintă în fața unor clienți aflați în mare parte în SUA, pe fundalul unei muzici pop cu ritm puternic.

Femeile urmăresc o aplicație de pe smartphone pentru a fi la curent cu alertele privind atacurile aeriene rusești. Uneori sunt nevoite să întrerupă transmisiunile în direct și să se grăbească spre adăpostul antiaerian.

„Rachetele sunt dăunătoare pentru afaceri”, se plânge Mosiychuk.

Mosiychuk a declarat că modelele sale câștigă între 2.000 și 7.000 de dolari pe lună. Ea le ajută să-și plătească impozitele. În schimb, acestea semnează contracte prin care se angajează să nu se dezbrace în fața camerei, deși Mosiychuk a spus că nu le poate controla pe toate. Când poliția a efectuat o vizită la Beezone anul trecut, Mosiychuk a declarat că nu s-au găsit dovezi care să justifice punerea ei sub acuzare.

Mosiychuk a adresat o scrisoare parlamentarilor ucraineni și ministerelor guvernamentale, susținând că suma de 5.000 de dolari pe care o plătește lunar cu titlu de impozite s-ar putea multiplica de douăzeci de ori dacă i s-ar permite să-și extindă afacerea și să nu mai încerce să controleze ce fac femeile ei în spatele ușilor închise.

„Nu vreau ca țara mea să ceară sprijin și arme altor țări”, a spus ea. „Dacă industria noastră ar putea să se dezvolte, cred că am putea ajuta Ucraina să facă față singură tuturor acestor provocări”.

Dvornikova a susținut același lucru. În iunie 2025, după descinderea poliției, ea a depus o petiție care a fost publicată pe site-ul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Descriindu-se drept o „contribuabilă conștiincioasă”, ea a afirmat că, în loc să o eticheteze drept infractoare, guvernul ar trebui să-i fie recunoscător pentru cele 40.000.000 de grivne, aproximativ 900.000 de dolari, pe care le-a plătit sub formă de impozite — o sumă care, potrivit ei, ar fi echivalentă cu 100 de camionete noi pentru armată, 2.000 de drone sau „sute de ruși uciși pe linia frontului”.

În decurs de o săptămână, petiția lui Dvornikova a strâns cele peste 25.000 de semnături necesare pentru a determina un răspuns din partea lui Zelenski, care a declarat că Parlamentul va analiza proiectul de lege privind legalizarea pornografiei.

Cazul lui Dvornikova nu a ajuns încă în instanță. Ea a declarat că i s-a spus că acesta a fost suspendat pe durata dezbaterii noii legi în Parlament. Banii cash care i-au fost confiscați i-au fost restituiți.

Deocamdată, ea continuă să se împartă între două lumi, ocupându-se de gospodărie în Ucraina și câștigându-și traiul online din străinătate. Contul ei de OnlyFans nu poate fi accesat în Ucraina, ceea ce înseamnă că doar prietenii ei cei mai apropiați îi cunosc alter ego-ul.

Referindu-se la prezența sa online, ea a spus: „Știți cine sunt în Ucraina, dar habar n-aveți cine sunt acolo”.

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Editor : A.M.G.