Video Patru persoane au fost reținute în urma defrișărilor ilegale din Băile Felix

Data actualizării: Data publicării:
baile felix lemn
Inspectorii Gărzii Forestiere au găsit 14 arbori tăiați ilegal în pădurea de la Băile Felix. Captură video Digi24

Patru persoane au fost reținute în urma defrișărilor ilegale din Băile Felix. Tăierile copacilor au fost oprite în urma reportajelor realizate de Digi24. Printre persoanele reținute se numără și doi angajați ai firmei de exploatare și doi ai Ocolului Silvic Oradea.

Patru persoane au fost reținute în urma a șase percheziții desfășurate de polițiștii de la Delicte Silvice din Bihor. Printre ce reținuți se află și doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date privind exploatarea masei lemnoase.

„Activitățile au fost desfășurate la imobilele deținute de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Ceica, județul Bihor, de un altul, de 49 de ani, din comuna Brusturi, județul Bihor, la doi bărbați, de 51, respectiv 42 de ani, ambii din comuna Sânmartin, județul Bihor, la sediile unei societăți comerciale și unui ocol silvic, ambele din municipiul Oradea, județul Bihor, într-un dosar penal, în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, furt de arbori, respectiv introducerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice,” a transmis Poliţia Bihor.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 29 decembrie 2025 – 23 ianuarie 2026, societatea comercială, prin intermediul bărbaților de 52 și 49 de ani, angajați ai societății, ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras 16 arbori, din speciile stejar, carpen și cireș, cu diametre între 15 și 80 de cm, dintr-o suprafață de pădure din localitatea Băile - Felix, județul Bihor, unde avea în exploatare o partidă, constituită la nivelul Ocolului Silvic Oradea, cu un volum total de 8,682 de metri cubi, în valoare de 10.239,83 de lei, fără T.V.A., dintre care 5.119,916 lei reprezintă funcțiile nerealizate ale pădurii.

De asemenea, în perioada 27 – 28 mai 2025, bărbatul de 51 de ani, cu complicitatea celui de 42 de ani, ambii angajați ai ocolului silvic, în contextul punerii în valoare/marcării arborilor în respectiva partidă, ar fi subdimensionat arborii cu diametre mari, astfel încât la inventarierea, prin sondaj, a 15 arbori puși în valoare – marcați pe suprafața partizii, cu privire la diametrul acestora, s-a constatat subdimensionarea a 13 dintre aceştia la momentul punerii în valoare, introducând date necorespunzătoare în sistemul informațional pentru păduri Sumal 2.0, iar, la data de 5 iunie 2025, bărbatul de 51 de ani, cu complicitatea celui de 42 de ani, în același context, ar fi subdimensionat arbori cu diametre mari, rezultând o diferență de volum între datele înscrise în actul de punere în valoare și materialul lemnos exploatat/rămas pe picior de 26,41 metri cubi de material lemnos, din grupa de specii cvercinee, diverse tari și diverse moi, în valoare de 5.017,9 lei, fără T.V.A., introducând date necorespunzătoare în sistemul informațional pentru păduri Sumal 2.0, informează anchetatorii.

În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor diverse acte și documente privind exploatarea masei lemnoase, precum și 7 terminale mobile.

În urma administrării probatoriului, polițiștii Serviciului de Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, față de cei patru bărbați cercetați în cauză.

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.

