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Percheziții într-un dosar de înșelăciune în jud. Brașov: duplexuri inexistente vândute de mai multe ori. Prejudiciul: 3 milioane de lei

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perchezitii politie 2
Foto generic / Sursă: Captură din video al Poliției Capitalei
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Poliţiştii fac, miercuri, 9 pecheziţii în judeţul Braşov, la persoane suspectate că ar fi promis spre vânzare mai multor persoane aceleaşi duplexuri ce urmau să fie construite. Imobilele nu au fost însă niciodată construite. Anchetatorii au identificat zece victime până acum, prejudiciul fiind de 3 milioane de lei.

„Astăzi, 1 iulie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au pus în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară şi o ordonanţă de ridicare de înscrisuri, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor”, anunţă, miercuri, Poliţia Română.

Potrivit anchetatorilor, cauza are ca obiect activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2024 – 2026, prin care mai multe persoane ar fi fost induse în eroare cu privire la promisiunea vânzării unor imobile nou-construite, de tip duplex, situate în judeţul Braşov, de către persoanele cercetate.

„Astfel, din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că aceleaşi imobile ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane, fără ca acestea să fie edificate sau predate beneficiarilor, fiind astfel creat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei, în dauna a 10 persoane vătămate, identificate până la acest moment”, a mai transmis instituţia citată.

De asemenea, în acest caz, sunt efectuate cercetări şi cu privire la modalitatea în care o parte din sumele de bani obţinute în urma activităţilor infracţionale, aproximativ 500.000 de lei, ar fi fost supuse unui proces de disimulare a provenienţei, prin achiziţionarea unor terenuri pe numele altor persoane, acestea fiind ulterior implicate în noi activităţi infracţionale prin acelaşi mod de operare.

Percheziţiile sunt desfăşurate la domiciliile, sediile şi punctele de lucru ale persoanelor vizate şi au ca scop identificarea şi ridicarea unor înscrisuri şi a altor mijloace materiale de probă necesare completării probatoriului administrat în cauză.

„Facem totodată precizarea că, la finalizarea activităţilor procedurale, 5 persoane vor fi conduse la sediul unităţii de poliţie, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii şi a dispunerii măsurilor legale care se impun”, arată poliţiştii.

Editor : B.E.

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