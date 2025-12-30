Peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de programul „Masă sănătoasă”, anunță Guvernul

Peste 540.000 de copii, preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar, vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului naţional „Masă sănătoasă”.

Potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres, Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi hotărârea privind instituirea programului naţional „Masă sănătoasă” în anul 2026.

„Peste 540.000 de copii - preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar -, îndeosebi din comunităţi vulnerabile, vor beneficia pe perioada desfăşurării cursurilor în anul 2026 de o masă caldă sau un pachet alimentar. Valoarea zilnică a mesei este de 16,5 lei pentru fiecare copil. Copiilor din unităţile de învăţământ în care s-a derulat acest program guvernamental în cursul anului 2025 se adaugă elevii/preşcolarii din unităţile care au fuzionat cu şcoli/grădiniţe în care se derula programul. În acest fel numărul beneficiarilor este estimat la peste 540.000 de persoane”, se arată în comunicat.

Finanţarea programului naţional „Masă sănătoasă” se asigură de la bugetul de stat.

„Programul guvernamental are ca obiectiv reducerea abandonului şcolar, creşterea performanţelor şcolare şi a motivaţiei pentru studiu, îndeosebi în comunităţile vulnerabile”, menţionează Executivul.

