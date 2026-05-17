Exclusiv Irineu Darău explică de ce decontează transportul ca parlamentar, deși are pază ca ministru: „Nu folosesc SPP permanent”

Foto: USR

Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău a explicat, duminică la Digi24, că decontează cheltuieli de transport în calitate de parlamentar deoarece nu utilizează permanent serviciile oferite de Serviciul de Protecţie şi Pază. Senatorul USR a subliniat că, dacă ar apela la SPP în toate situațiile, costurile suportate din fonduri publice ar fi considerabil mai mari. Totodată, el a precizat că în mandatul anterior nu a cheltuit bani din suma forfetară la care avea dreptul ca senator.

„Am văzut că a apărut o asemenea ştire, să ştiţi că nu folosesc SPP, nici pe departe, în sută la sută din timp. De câte ori pot, evit să folosesc serviciile acestea în judeţul Braşov, care e circumscripţia mea şi acea sumă de 1400 de lei pe lună din Senat este destinată cheltuielilor de transport în judeţ şi nu numai. Deci este mecanismul clasic de când sunt, de cinci ani, senator. (...) Am foarte mare grijă de banul public şi să ştiţi că eu cred că, să folosesc SPP sută la sută din timp, inclusiv când plec la două noaptea de la minister sau când plec prin Braşov, ar costa mult mai scump decât deplasările mele cu nişte firme de ride-sharing sau cu trenul sau cu colegi şi alimentez, bineînţeles, cu benzină”, a explica Darău, întrebat de ce solicită decontarea transportului, deși beneficiază de protecția SPP, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

El a mai afirmat că a fost acuzat pe nedrept în privința modului în care gestionează fondurile publice și a reiterat că în mandatul trecut nu a utilizat deloc suma forfetară disponibilă.

„Unu: cheltuiesc 1.500 de lei pentru 8 sau 9 sedii în judeţ, lunar, ca să pot să-mi ţin audienţele cu cetăţenii, că aşa spune legea. Deci am primit o acuză neadevărată. Am 8 colaboratori în acest moment, într-adevăr prin contract de colaborare cu SRL-uri şi PFA-uri, nu angajaţi, opt oameni care lucrează şi pentru cabinetul meu şi cred că sunt parlamentarul care 4 ani de zile pe fapte şi pe date verificabile am cheltuit 0 lei pe semnătură din suma forfetară, iar pe al doilea mandat cred că sunt undeva la sub 10%, de altfel ceea ce cred că ar trebui şi impus prin lege. Cred că dacă s-ar face un clasament ştiu sigur că am fost pe primul loc, în sens bun, mandatul trecut şi cred că tot pe acolo sunt undeva la acest moment”, a conchis Irineu Darău.

