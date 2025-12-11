Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, în format videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing). Întâlnirea liderilor europeni are loc la ora 17:45, anunţă Administraţia Prezidenţială.

O nouă reuniune a ţărilor "Coaliţiei de Voinţă", susţinătoare ale Ucrainei, se desfăşoară joi prin videoconferinţă.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că va participa la întâlnirea prin videoconferinţă a liderilor ţărilor reunite în "Coaliţia de Voinţă", state care oferă ajutor militar Ucrainei şi sunt de asemenea dispuse să-i ofere într-o formă sau alta garanţii de securitate după încheierea războiului cu Rusia.

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, "pentru a încerca să avanseze" asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite AFP.

Lideri europeni, printre care se numără preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situaţia din Ucraina şi planul de pace propus de SUA, au declarat miercuri agenţiei Reuters doi diplomaţi europeni.

