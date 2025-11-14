Primăria Craiova vrea să împrumute 20 de milioane de lei din Trezoreria Statului ca să salveze Termo Urban, care dă căldură orașului

Primăria municipiului Craiova intenţionează să împrumute suma de 20.000.000 de lei din Trezoreria Statului pentru ca Termo Urban Craiova SRL, firma care furnizează agent termic în sistem centralizat în oraş, să poată asigura în această iarnă căldură către locuinţele instituţiile publice şi agenţii economici care mai sunt racordaţi la această reţea.

În acest sens, conducerea Primăriei solicită Consiliului Local Craiova să adopte o hotărâre de aprobare a împrumutului şi precizează că gradul de îndatorare aferent execuţiei bugetului local la data de 31.12.2024 a fost de 5,64%.

Potrivit raportului proiectului de hotărâre, citat de Agerpres, Termo Urban Craiova SRL care prestează în municipiul Craiova serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cuprinzând activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie termică, nu are capacitatea financiară pentru asigurarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă pentru sezonul de iarnă 2025-2026. Mai mult, firma are datorii, la 31 octombrie, în valoare de 26.275.859 lei, iar principalul furnizor restant este S.C. Electrocentrale S.A., care livrează apă fierbinte pentru asigurarea agentului termic secundar pentru încălzire şi apă caldă de consum.

"Incapacitatea de plată pentru acest sezon se datorează scăderii cantităţii de energie termică produsă şi valorificată, având la bază următoarele cauze: scăderea consumului în urma debranşărilor, reţelele de distribuţie devenind supradimensionate; capacitatea instalată a punctelor şi centralelor termice a devenit excedentară faţă de sarcina termică solicitată de actualii consumatori; vechimea şi uzura reţelei secundare de distribuţie care variază între 35 şi 48 de ani", se precizează în raportul Primăriei Craiova.

În 2021, Consiliul Local Craiova a aprobat înfiinţarea SC Termo Urban Craiova SRL, cu 398 de posturi, după ce SC Termo SRL, care avea datorii de peste 70 de milioane de euro, a intrat în faliment. Noua societate SC Termo Urban Craiova SRL a început activitatea de la zero, fără datorii, iar după 3 ani a ajuns la datorii de peste 26 de milioane de lei şi fără resurse financiare să poată continua furnizarea agentului termic în Craiova.

