Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că Guvernul a stabilit printr-o Ordonanţă de urgenţă că unităţile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar, furnizării energiei termice în sistem centralizat, în iarna care urmează.

Ioana Dogioiu a declarat că în şedinţa de Guvern a fost adoptată o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

„Unităţile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar, furnizării energiei termice în sistem centralizat, în iarna care urmează”, a precizat Dogioiu, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt a menţionat că actul normativ era necesar pentru că, până în prezent, unităţile administrativ-teritoriale nu puteau garanta împrumuturi, dacă nivelul datorilor anuale depăşea 30% din media veniturilor proprii, din ultimii 3 ani.

