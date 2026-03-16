Timișoara devine primul oraș din țară cu radare fixe integrate în Sistemul e-Sigur. Șoferii care sunt prinși că depășesc viteza vor primi amenzile prin poștă. Testele încep chiar de astăzi, urmând ca în câteva zile să fie emise și primele amenzi. Potrivit datelor, numai în Timișoara sunt înregistrate lunar 20 de mii de treceri pe roșu la semafor. „Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic”, e de părere viceprimarul orașului.

Astfel de imagini cu șoferi care depășesc viteza legală sunt dese. Autoritățile au un sistem cu sute de camere de supraveghere și radare care înregistrează abateri, dar până acum nu au putut trimite amenzi, pentru că nu erau compatibile cu sistemul MAI.

„Însă, recent, au fost cumpărate două radare noi compatibile cu sistemul informatic al Poliției Române și care, în următoarele zile, intră în etapa de verificare metrologică. După această etapă, vor intra automat în sistemul MAI e-sigur, iar șoferii care depășesc viteza vor primi amenda acasă, în plic”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Radarele sunt montate în două intersecții din oraș.

„Treceau băieții de sărea praful de pe mașini. Sunt obișnuit să circul legal, că îmi plac banii să rămână la mine, nu la alții”, spune un șofer din Timișoara.

„Foarte bună, normal. În general, e indicat să fie”, completează altcineva.

Primele amenzi ar trebui să înceapă să fie emise în curând.

„Foarte rău. Știam că nu sunt în funcțiune și era mai ok, dar acum nu știu... O să am grijă, da”, spune o șoferiță.

Din datele adunate până acum, în Timișoara, lunar sunt înregistrate 20 de mii de treceri pe roșu la semafor.

„Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, e de părere viceprimarul orașului Timișoara, Ruben Lațcău.

Odată puse în funcțiune noile radare, autoritățile vor să extindă sistemul în toate intersecțiile aglomerate.

