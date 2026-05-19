Principala metodă de comunicare între infractori: Cartelele SIM preplătite. Ce a identificat Poliția Română

Principala metodă de comunicare între infractori: Cartelele SIM preplătite. Explicațiile Poliției Române
Cartelele preplătite sunt folosite în peste jumătate din infracțiunile investigate

În ultimii ani există „o creștere semnificativă” în ceea ce privește utilizarea cartelelor telefonice preplătite, lucru care ajută infractorii să fie mai greu de identificat de către polițiști, arată un răspuns transmis de Poliția Română la solicitarea unui parlamentar. Fie că vorbim de traficul de droguri, fraudă informatică, evaziune fiscală sau terorism, în peste jumătate din investigațiile poliției, utilizarea acestor cartele preplătite este principala modalitate de comunicare între infractori.

Poliția Română a răspuns la o interpelare adresată de senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, pe tema utilizării cartelelor telefonice preplătite în rândul infractorilor.

„S-a evidențiat o creștere semnificativă a utilizării cartelelor telefonice preplătite în scopul evitării identificării și asigurării unui grad ridicat de anonimat în comunicațiile electronice”, arată reprezentanții Poliției Române.

Anonimitatea este principalul motiv pentru care sunt folosite, întrucât Poliția Română invocă „lipsa mecanismelor eficiente de asociere între utilizator și identitatea reală a acestuia”.

Reprezentanții autorităților arată că acest lucru generează „vulnerabilități majore în planul prevenirii și combaterii infracționalității” și că, pentru a dovedi cine este în spatele cartelelor, este nevoie de investigații suplimentare, respectiv costuri umane, financiare și logistice.

„S-a constatat că persoanele vizate au utilizat în mod frecvent cartele telefonice preplătite pentru a comunica cu alte persoane implicate în activitatea infracțională, cu victimele infracțiunilor, precum și pentru operarea sau gestionarea sistemelor tehnice utilizate în comiterea infracțiunilor ori în sprijinul acestora”, arată Poliția Română.

Capacitatea autorităților pentru a documenta în tip util activitățile infracționale este diminuată semnfiicativ atunci când infractorii folosesc cartelele preplătite, mai subliniază Poliția Română. 

Poliția Română arată, practic, că aceste cartele preplătite sunt identificate ca modalitate de comunicare între infractori în aproximativ 50-70% din investigații.

„Spectrul este extins”, potrivit polițiștilor, care indică, drept exemplu, infracțiuni de înșelăciune, fraudă informatică și „alte infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor informatice”.

Cartelele preplătite sunt folosite pentru comunicare și de infractorii care comit infracțiuni cu violență, tâlhării sau de membrii grupărilor de criminalitate organizată.

„Utilizarea acestora a fost identificată în cauze privind traficul de droguri, traficul de migranți, contrabanda, spălarea banilor, falsificarea de monedă, evaziunea fiscală, infracțiuni de omor și tentativă de omor, terorism, precum și în alte fapte care presupun utilizarea unor mijloace de comunicare conspirative”, potrivit Poliției Române.

