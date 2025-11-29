Live TV

arcul de triumf parada
Arcul de Triumf din Capitală. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Meteorologul ANM Raul Ilea a declarat sâmbătă, la Digi24, că pe parcursul zilei de luni, 1 decembrie, există o probabilitate foarte mică de precipitații în Capitală. În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, a mai spus expertul.

Întrebat cum va fi vremea de Ziua Națională a României, meteorologul a răspuns: „Dacă facem referire la zona Capitalei, pe parcursul zilei de luni vor fi doar înnorări temporare, probabilitate foarte mică de precipitații, iar către noapte va crește probabilitatea de ceață. Din punct de vedere termic, o temperatură în jurul a 10 grade. De asemenea, în zona Alba Iulia, valori de temperatură în jurul celor specifice perioadei, cu o maximă în jurul a 8 grade și o probabilitate redusă de ploi”.

El precizează că luna decembrie debutează cu temperaturi mai mari decât cele normale perioadei.

„Valori de temperatură peste cele specifice perioadei pentru debutul lunii decembrie, în cea mai mare parte a țării”, a mai spus el. 

Sâmbătă dimineața, ANM a emis noi avertizări de vreme rea

Până duminică, la ora 20:00, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 - 15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.

Un cod galben de ploi abundente vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București. Și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

 

