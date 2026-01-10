Live TV

Video „Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum arată drumurile din țară, după ninsorile din ultimele zile

Data publicării:
gropi dupa ninsori
Drumurile naționale și autostrăzile sunt pline de „cratere”, după primul strat de zăpadă. Sursa foto: colaj captură Digi24

Pericole la tot pasul pe șoselele din vestul țării. Drumurile naționale și autostrăzile sunt pline de „cratere”, după primul strat de zăpadă. Poliția a amendat compania de drumuri, pentru că i-a pus în pericol pe șoferi. Cu toate acestea, singurele soluții găsite de autorități sunt unele pompieristice. Gropile sunt doar plombate și vor reapărea în săptămânile următoare. Abia în martie, șoselele ar putea să fie reparate cu adevărat.

„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”, spune un șofer în timp ce filmează șoseaua plină de gropi.

Imaginile care amintesc de bombardamentele din Ucraina au fost filmate în Caransebeș. Din cauza zăpezii și a lipsei de reacție din partea companiei de drumuri, șoferii au trebuit să facă slalom printre cratere. Probleme similare sunt pe mai multe șosele din vestul țării.

„Cele mai multe probleme au fost semnalate pe centura muncipiului Caransebeș, pe DN 6, în județul Caraș-Severin, dar și pe Autostrada A1, între localitățile Margina și Traian Vuia, pe sensul de mers spre Timișoara”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Mai ales acum, după zăpada asta, vor fi și mai multe. Încercăm să le evităm, dar, când îți vine din față, nu poți să eviți”, spune un șofer.

„Și după ploaie apar gropile, darămite după îngheț. Asfaltul de proastă calitate”, e de părere un alt conducător auto.

„Trebuie să se apuce să facă, să execute lucrările în continuare. După ce se ia zăpada, să astupe gropile”, spune altcineva.

„Polițiștii Biroului Drumuri Naționale au dat și o amendă către CNAIR pentru gropile de pe centura Caransebeșului. Amenda este în valoare de 4.200 de lei”, mai transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Totodată, administratorului drumului i s-a pus în vedere să ia de urgență măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, Simona Harbuzaru.

Soluțiile găsite de compania de drumuri sunt, însă, temporare. Gropile sunt plombate și vor reapărea în câteva săptămâni. Șoselele distruse ar putea fi reparate cu adevărat abia la primăvară.

„Aceste reparații sunt temporare folosind mixtură stocabilă, singura soluție tehnică posibilă în sezonul rece pentru menținerea siguranței traficului și limitarea extinderii degradărilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou.

Cei care își distrug mașinile din cauza gropilor pot să dea Compania de Drumuri sau Primăria în judecată, în funcție de instituția care administrează drumul respectiv.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cauciuc vara
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.49
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
photo-collage.png (37)
Patru drumuri județene din Alba, blocate de ninsori. Rute alternative pentru șoferi
suport iluminat de pe un taxi
Un bărbat a sunat la 112 să reclame că taximetristul cu care se deplasa este beat, însă el a fost cel amendat cu suma de 2.000 de lei
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Ședință de urgență în Alba din cauza vremii severe. Autoritățile, mobilizare totală după ninsori și vânt puternic
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut...
Screenshot 2025-10-22 150714
Donald Trump consideră că deținerea Groenlandei este o nevoie...
Ultimele știri
Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată”
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de...
Fanatik.ro
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Sportiva care a ajuns să joace tenis la un turneu deși nici măcar nu cunoștea regulile. Cazul ei a generat...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...