Pericole la tot pasul pe șoselele din vestul țării. Drumurile naționale și autostrăzile sunt pline de „cratere”, după primul strat de zăpadă. Poliția a amendat compania de drumuri, pentru că i-a pus în pericol pe șoferi. Cu toate acestea, singurele soluții găsite de autorități sunt unele pompieristice. Gropile sunt doar plombate și vor reapărea în săptămânile următoare. Abia în martie, șoselele ar putea să fie reparate cu adevărat.

„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”, spune un șofer în timp ce filmează șoseaua plină de gropi.

Imaginile care amintesc de bombardamentele din Ucraina au fost filmate în Caransebeș. Din cauza zăpezii și a lipsei de reacție din partea companiei de drumuri, șoferii au trebuit să facă slalom printre cratere. Probleme similare sunt pe mai multe șosele din vestul țării.

„Cele mai multe probleme au fost semnalate pe centura muncipiului Caransebeș, pe DN 6, în județul Caraș-Severin, dar și pe Autostrada A1, între localitățile Margina și Traian Vuia, pe sensul de mers spre Timișoara”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Mai ales acum, după zăpada asta, vor fi și mai multe. Încercăm să le evităm, dar, când îți vine din față, nu poți să eviți”, spune un șofer.

„Și după ploaie apar gropile, darămite după îngheț. Asfaltul de proastă calitate”, e de părere un alt conducător auto.

„Trebuie să se apuce să facă, să execute lucrările în continuare. După ce se ia zăpada, să astupe gropile”, spune altcineva.

„Polițiștii Biroului Drumuri Naționale au dat și o amendă către CNAIR pentru gropile de pe centura Caransebeșului. Amenda este în valoare de 4.200 de lei”, mai transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Totodată, administratorului drumului i s-a pus în vedere să ia de urgență măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, Simona Harbuzaru.

Soluțiile găsite de compania de drumuri sunt, însă, temporare. Gropile sunt plombate și vor reapărea în câteva săptămâni. Șoselele distruse ar putea fi reparate cu adevărat abia la primăvară.

„Aceste reparații sunt temporare folosind mixtură stocabilă, singura soluție tehnică posibilă în sezonul rece pentru menținerea siguranței traficului și limitarea extinderii degradărilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou.

Cei care își distrug mașinile din cauza gropilor pot să dea Compania de Drumuri sau Primăria în judecată, în funcție de instituția care administrează drumul respectiv.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia