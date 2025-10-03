Live TV

Reacția șefului DSP Neamţ după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite: „Îmi pare sincer rău că sunt nelămuriri”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Foto. Inquam Photos / Mălina Norocea

Directorul DSP Neamţ, Radu Firăstrău, a avut vineri o reacție după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că îl va demite din funcţie, pentru că ar fi respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ. El susține că instituţia nu a emis un astfel de aviz.

„Îmi pare sincer rău dacă modul în care au circulat aceste informaţii a creat nelămuriri; rolul DSP Neamţ, în această etapă, este consultativ, orientat spre siguranţa pacienţilor şi coerenţa circuitelor medico-sanitare. Pentru corecta informare precizez că, până la acest moment, la DSP Neamţ nu a fost depusă nicio solicitare de 'Notificare de asistenţă de specialitate' pentru acest obiectiv. În lipsa unei asemenea solicitări, DSPJ Neamţ nu emite avize şi nu aprobă documentaţii”, a transmis, într-un comunicat de presă, Radu Firăstrău, potrivit Agerpres. 

În privinţa acuzaţiilor ministrului Sănătăţii că a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie pentru că ar urma să fie dată în folosinţă o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra-Neamţ, Radu Firăstrău a replicat: „Pentru radioterapie, în prezent există furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate care pot acoperi necesarul de servicii al pacienţilor din judeţ, fără costuri; pentru pneumoftiziologie/dispensar TBC şi paliative, funcţionarea continuă în structurile actuale. Menţiunile despre furnizori privaţi au caracter strict contextual, nu reprezintă criteriu de avizare, iar DSP Neamţ este neutru din punct de vedere concurenţial”.

„Propunerea are caracter consultativ, nu obligatoriu. Este o soluţie tehnică, agreată în cele două întâlniri cu proiectantul, Consiliul Judeţean, consultanţii şi reprezentanţii SJU Piatra Neamţ, ca variantă pragmatică în acest moment”, a precizat Radu Firăstrău.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Digi Sport
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în...
george simion
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și...
Ultimele știri
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower
Apelul angajaților spitalului Sf. Maria din Iași: „Nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă”
Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după respingerea unui proiect: „Inconștiența nu va fi tolerată”
barbat arestat
Bărbatul din Neamț care și-a ucis fosta parteneră și a înjunghiat-o pe mama acesteia a fost arestat preventiv
ancheta politie crima
Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită
WhatsApp Image 2025-07-28 at 09.50.34_21471202
Pîslaru: Autoritățile din Neamț și Suceava pot accesa fonduri europene pentru reconstrucția zonelor distruse de inundații
ID313906_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Guvernul a stabilit regulile de despăgubire pentru persoanele afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat se căsătorește la câteva luni de când soția sa a murit. Fiul lui, revoltat: „Oare greșesc? Au fost...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...